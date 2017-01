Polfinalistke letošnjega OP Avstralije v tenisu so skupaj stare 130 let, kar je v povprečju 32 let in pol na igralko. Krepko nad povprečjem so Venus Williams, ki je dopolnila 36 let, Serena Williams s 35 leti in Mirjana Lučić - Baroni s 34 leti. Precej mlajša je Coco Vandeweghe, ki je preživela četrt stoletja življenja.

Zmage Serene Williams v svetu ženskega tenisa ne vzbujajo pretiranega vznemirjanja, saj so stalnica zadnjih dveh desetletij. Američanka je v četrtfinalu gladko premagala Johanno Konto ter Britanki preprečila, da bi se drugo leto zapored uvrstila v polfinale OP Avstralije. Največ pozornosti še naprej zbuja Mirjana Lučić - Baroni. Hrvatica je v četrtfinalu spravila na kolena peto igralko sveta Čehinjo Karolino Pliskovo.

Beg pred očetom v ZDA Mirjana Lučić je bila pri 15 letih čudežno dekle svetovnega tenisa, za katero je Steffi Graf izjavila, da sama ni imela tolikšnega talenta pri teh letih, kot ga ima Hrvatica. Pot Lučićeve se je strmo vzpenjala in zdelo se je, da se vse, česar se loti, pozlati. Vsaj po zmagi na OP Avstralije, ko je sploh prvič igrala med dvojicami ter osvojila turnir z – Martino Hingis. Mimogrede, tudi Švicarka pri 36 letih še naprej blesti med dvojicami in mešanimi pari. Leto kasneje, pri 17 letih, se je Mirjana Lučić uvrstila v polfinale Wimbledona ter se na svetovni lestvici prebila do 32. mesta. V času teniškega vzpona so privrele na dan tudi osebne težave, zaradi katerih se je z mamo in drugimi družinskimi člani odločila, da se zaradi očetovih izpadov preseli v ZDA. Od leta 2000, torej 19. leta naprej, je njena športna pot nazadovala, preden je leta 2004 opustila tenis. Na igrišča se je vrnila pred desetimi leti, a se nikoli ni prebila med najboljših 300 svetovnih igralk. Leta 2010 ji je šlo bolje, ko je znova postala članica elitne stoterice. »Nikoli nisem opustila svojih želja. Tenisa sem se zasitila zaradi spleta številnih okoliščin. Ves čas sem verjela vase, letos pa v Melbournu doživljam svoje sanje,« pravi Mirjana Lučić - Baroni.

Polfinale Dimitrov – Nadal V moški konkurenci navdušuje Grigor Dimitrov, ki je sijajno formo potrdil na generalki pred Melbournom, ko je osvojil turnir v Brisbanu. Postal je prvi Bolgar, ki se je na OP Avstralije uvrstil v polfinale. Strokovnjaki pravijo, da je napredek Dimitrova posledica šestmesečnega dela s trenerjem Danijem Vallverdujem, pod čigar vodstvom je Dimitrov s 40. napredoval na 15. mesto svetovne lestvice. Vallverdu je bil v preteklosti trener Andyja Murrayja in Thomasa Berdycha, za Dimitrova pa se je odločil potem, ko je zavrnil Juana Martina del Potra. Zanimivo je, da je Vallverdu s 30 leti mlajši od številnih aktivnih igralcev. »Z Dimitrovom smo sestavili večletni projekt, v katerega verjamem. Če bi sodeloval z del Potrom, bi moral ogromno potovati, saj Juan Martin vadi v Buenos Airesu,« je pojasnil svojo odločitev Venezuelec Dani Vallverdu. Bolgarsko-venezuelski tandem bo imel veliko dela v pripravi na polfinalni dvoboj z Rafaelom Nadalom. Španec je imel proti Milošu Raoniću težave le v drugem nizu, ko je rešil šest zaključnih žogic, sicer pa je suvereno prišel do svoje 50. zmage na OP Avstralije.