Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo bo Zdravstvenemu svetu ponovno predlagalo uvedbo novega presejalnega programa, s katerim bi pomagali zmanjšati število obolelih za rakom na želodcu. Po njihovi oceni bi se pojavnost raka na želodcu čez 20 let lahko prepolovila.

Za želodčnim rakom vsako leto v svetu zboli skoraj milijon ljudi. Bolezni je največ v nekaterih vzhodnoazijskih državah, tem pa sledijo države vzhodne in srednje Evrope. V tej skupini je Slovenija med državami, kjer je raka na želodcu največ. »V zadnjih 30 letih je krivulja pojavnosti tega raka ravna,« na dejstvo, da se število bolnikov pri nas ne zmanjšuje, opozarja prof. dr. Bojan Tepeš, predsednik združenja. Za rakom na želodcu pri nas vsako leto zboli približno 470 ljudi, za 340 bolnikov pa je bolezen usodna. Pogosteje zbolijo moški. Velika večina raka na želodcu je namreč posledica kronične okužbe želodca z bakterijo Helicobacter pylori. Okužba s to bakterijo povzroči kronični gastritis, iz katerega se lahko čez nekaj desetletij razvijejo predrakave spremembe in ob neugodnih genetskih in okoljskih dejavnikih tudi rak. Pravočasna ozdravitev te okužbe tako pomaga preprečevati raka. Takšna primarna preventiva je učinkovita, kažejo podatki iz okolij, kjer so že uvedli program iskanja okužbe pri navidezno zdravih ljudeh in njenega zdravljenja. »Zdraviti je treba vsakega posameznika, ki ima okužbo s to bakterijo, in to takoj, ne glede na simptome. Če se bakterija odstrani, se tveganje za razvoj raka na želodcu zmanjša za 60 odstotkov,« navaja Tepeš. Danes v Sloveniji okužbe s Helikobacter pylori ne odkrivamo sistematično.

Pri združenju predlagajo, da bi nov presejalni program organizirali po vzoru presejalnega programa za raka na debelem črevesu in danki Svit. lo