Italijansko ustavno sodišče je deloma potrdilo reformo volilnega sistema, ki jo je sprejela še prejšnja vlada premierja Mattea Renzija. Potrdilo je tisti del reforme, ki določa, da zmagovalna stranka dobi večino sedežev v parlamentu (340 od skupno 630), če na volitvah osvoji vsaj štirideset odstotkov glasov. Takšna odločitev je bila pričakovana, saj je ustavno sodišče enkrat že odločilo, da je dodelitev večine sedežev zmagovalni stranki brez postavitve minimuma glasov, ki jih mora osvojiti, neustavno. S tem, ko je ta minimum postavljen, pa so pomisleki torej odpravljeni.

Ustavno sodišče pa je zavrnilo tisti del reformiranega volilnega zakonika, ki je predvideval drugi krog volitev med strankama z največ osvojenimi glasovi v primeru, če v prvem krogu nobena ne doseže praga štiridesetih odstotkov glasov. Da bi to določilo utegnilo pasti, so napovedovali mnogi analitiki. Kot razlog so navajali možnost scenarija, ko bi drugi krog volitev pripeljal v različni večini v spodnjem in zgornjem domu parlamenta. To pa bi pomenilo še dodatno nestabilnost v že tako nestabilnem italijanskem političnem sistemu.

Ankete ne napovedujejo večine nikomur Vendarle, ustavni sodniki so Italicum, kot se je prijelo ime reformiranega volilnega zakona oziroma tistega, kar je od njega ostalo, razglasili za ustaven, odpadel je le predvideni drugi krog volitev. To pa pomeni, da lahko gredo Italijani nemudoma na nove volitve po reformiranem zakonu. Po novem bodo tako volili po proporcionalnem volilnem sistemu, sedeži pa bodo med stranke razdeljeni glede na dobljene glasove. Trenutno si je težko predstavljati, da bi kateri od strank uspelo osvojiti štirideset odstotkov volilcev in tako dobiti nagrado v obliki večine v parlamentu. Tako vsaj kažejo aktualne javnomnenjske raziskave. V reformi ostaja tudi možnost, da nosilci list kandidirajo v več volilnih okrajih, vendar v največ desetih. Prav tako so nosilci list tisti, ki prvi dobijo sedež v parlamentu, medtem ko o vseh nadaljnjih odloča število preferenčnih glasov. Prag za uvrstitev stranke v parlament pa je triodstoten. Ustavno sodišče bo obrazložitev odločitve predvidoma pripravilo v mesecu dni.

Navdušeni Beppe Grillo Iz strank je že slišati pozive k takojšnjemu odhodu na volišča. Vodja poslanske skupine vladajoče Demokratske stranke Ettore Rosato je komentiral, da ni več ovir za to, da ne bi nemudoma odšli na volišča, hkrati pa začeli pripravljati novo reformo volilnega zakona. Še bolj navdušen je zvenel vodja evroskeptičnega Gibanja petih zvezd Beppe Grillo. Dejal je, da je bil njihov cilj v volilni sistem uvrstiti nagrado za stranko, ki osvoji štirideset odstotkov glasov volilcev. »To smo dosegli. Zdaj pa takoj na volitve. Z nikomer ne bomo sklepali koalicije,« je dejal Grillo, ki je torej prepričan o možnosti njegove stranke, da dobi podporo štiridesetih odstotkov volilcev. Podobno se je odzval tudi vodja prav tako evroskeptične Severne lige Matteo Salvini. Dejal je, da ni več izgovorov, da ne bi organizirali volitev in Italijanom končno dali besedo (redne volitve bi bile prihodnje leto). V stranki Naprej, Italija pa menijo, da bi bilo zdaj smiselno podoben volilni zakon uvesti tudi za senat. Reforma senata, ki bi močno zmanjšala število senatorjev in odpravila popolno dvodomnost italijanskega parlamenta, je namreč padla na referendumu, z njo pa tudi Renzijeva vlada, ki ga je predlagala.