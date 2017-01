Spor med Svetim sedežem in suverenim malteškim viteškim redom ima korenine v lanski novembrski avdienci ameriškega konservativnega kardinala Raymonda Burka pri papežu Frančišku. Burke je pri papežu iskal podporo za razrešitev velikega kanclerja malteškega reda, Albrechta Freiherrja von Boeselagerja. Ta se je v svoji prejšnji vlogi, ko je bil zadolžen za socialno in humanitarno pomoč, menda nehote znašel v razdeljevanju kondomov in oralnih kontracepcijskih sredstev v Mjanmaru, in sicer prek humanitarne organizacije malteškega viteškega reda Malteser International. Konservativne ameriške katoliške organizacije so informacije o razdeljevanju kontracepcije izbrskale iz poročil Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov ter nekako preštele, da je Malteser International v omenjeni azijski državi v letih 2005–2010 razdelil 300.000 kondomov in več tisoč kontracepcijskih tablet na leto, dobili pa so jih predvsem prostitutke, šoferji, uniformirano osebje, pa tudi drugi. Čeprav ima sedanji papež sorazmerno toleranten odnos do kontracepcije, je bilo to razkritje za dobrih 900 let star malteški verski red očitno preveč, zato je njegov njegov vodja, veliki mojster Matthew Festing, v začetku decembra zahteval odstop von Boeselagerja, ki je, mimogrede, lani oktobra od slovenskega predsednika Boruta Pahorja prejel zlati red za zasluge. Nemec, ki se je medtem povzpel na tretji najvišji položaj v redu, pa ni hotel odstopiti, zato je bil suspendiran iz članstva. V spor je potem posegel papež Frančišek in imenoval petčlansko komisijo za preiskavo von Boeselagerjevega suspenza. Festing se je preiskavi postavil po robu, rekoč da so nekateri člani komisije v navzkrižju interesov zaradi povezav s skladom v Ženevi, v katerem ima delež tudi malteški viteški red. Papež je zato v torek zahteval njegov odstop, ki ga je Festing sprejel, potrditi pa ga mora vodstvo reda. de