Z devetimi glasovi proti dvema so poslanci zavrnili predlog poslanske skupine Združene levice (ZL), da naj Slovenija odpove načrtovano sodelovanje Slovenske vojske v zavezniški akciji v Latviji. V ZL so namreč prepričani, da bo sodelovanje Slovenije v Natovi protiruski akciji bistveno poslabšalo naše odnose z Rusko federacijo, Natovo interveniranje ob ruski meji pa v stranki ocenjujejo celo kot širšo konfrontacijo, ki spominja na hladno vojno.

Medtem ko je vlada prejšnji teden odločila, da bo država v Natovo akcijo na rusko mejo predvidoma maja poslala do 50 pripadnikov SV, kar bo davkoplačevalce stalo 2,8 milijona evrov (prihodnje leto bo sodelovanje SV v omenjeni akciji stalo predvidoma 4,6 milijona evrov, enak znesek v generalštabu predvidevajo tudi za leto 2019), bodo v ZL po besedah njihovega poslanca Mihe Kordiša »dobro premislili, kako bomo nadaljevali akcije na obrambnem področju. Tokrat nam sicer ni uspelo, a to je bil naš prvi poskus na področju izboljšanja stanja v obrambnem sistemu.« Dokončne odločitve o sodelovanju v Natovi akciji država sicer še ni sprejela, to se bo zgodilo šele po obravnavi v državnem zboru. kad