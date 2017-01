Nacionalni festival domače dramatike, Teden slovenske drame, ki ga že 47. po vrsti pripravljajo v Prešernovem gledališču Kranj, bo od 27. marca naprej v treh sekcijah ponudil 16 predstav, ki so v lanskem letu nastale po slovenskih dramskih besedilih, pridružili pa se jim bodo še različni spremljevalni dogodki.

V osrednji, tekmovalni program je selektorica Tea Rogelj uvrstila osem predstav, ki jih je izbrala predvsem glede na njihovo »kompleksnost in dovršenost«. Skupno je izbirala med kar 45 uprizoritvami po domačih predlogah, pri čemer jo je presenetilo, da je bilo med njimi le pet slovenskih dramskih klasik; samo tretjina predstav je temeljila na dramski formi v običajnem pomenu besede, preostale so bile označene kot avtorski projekt. Za Šeligovo nagrado se bodo tako potegovale Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma (SSG Trst), Tarzan avtorja rokgre (SNG Drama Ljubljana), Butnskala Emila Filipčiča in Marka Derganca (PG Kranj in SMG), avtorski projekt Republika Slovenija (SMG in Maska), Mi, evropski mrliči Simone Semenič (SMG), predstava kolektiva Beton Ltd. Ich kann nicht anders, Plovemo Dominika Smoleta (Anton Podbevšek Teater) in Svetovalec Mileta Koruna (MGL).

Spremljevalni program je selektorica oblikovala iz predstav, ki jih zaznamujeta »prepričljivo podajanje zgodbe in intimen odnos z občinstvom«. To so Nikita. Rojena 1985 Gledališča Glej, koprodukcijska predstava Kje sem ostala, Naj gre vse v pi ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk Nika Škrleca in Zavoda k. g. - Tovarna predstav, avtorski projekt Nataše Keser Srečanje ter koprodukcijski Mefisto avtorja Damirja Avdića. V mednarodnem programu si bo mogoče ogledati predstave Žrelo Žanine Mirčevske v izvedbi Narodnega gledališča Kikinda iz Srbije, Hura, Nosferatu Andreja E. Skubica v izvedbi hrvaške Zveze za dravetov sindrom in Dogodek v mestu Gogi v izvedbi češkega gledališča F. X. Šaldy. gb, sta