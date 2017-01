Iryna Uršič na predobravnavnem naroku ni priznala, da bi iz Ukrajine novačila dekleta, te pa bi morale nato v njenih klubih gostom ponujati tudi spolne storitve. Njen odvetnik Gorazd Fišer je poleg tega v nadaljnjem sojenju predlagal tudi izločitev skoraj vseh dokazov, ki so jih med preiskavo pridobili s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov. Prepričan je, da za odobritev tajnih prisluškovanj in drugih tehnik ni bilo dovolj tehtnih razlogov.

Nočna lokala Uršičeve Elara Night v Novi Gorici in Lady Rouge v Sežani sta bila decembra 2015 dve izmed petnajstih tarč novogoriških, koprskih in kranjskih kriminalistov, ki so stopili na prste kriminalni združbi, ki naj bi v Ukrajini novačila dekleta, jim organizirala prevoz v Slovenijo ter jih nastanjala in zaposlovala v nočnih lokalih, kjer naj bi bile prisiljene v prostitucijo. Ena glavnih osumljenk iz te akcije je postala prav Uršičeva.

Informacije dobili od stranke

Policisti so njena lokala opazovali vsaj leto dni pred zaključno akcijo, prve informacije o dogajanju v njenem novogoriškem lokalu pa so na policijo kapljale že prej. Leta 2012 je denimo eden od gostov lokala policiji ovadil eno od zabaviščnih plesalk. Postal je namreč tudi njen intimni partner, na policijo pa se je zatekel, ko ga je ta začela izsiljevati za denar, saj da bo v nasprotnem primeru o njunem razmerju izvedela njegova žena. Medtem je policiji zaupal tudi, da njegova nesojena intimna prijateljica v lokalu dobro služi, ker ponuja spolne storitve za denar. Ime Uršičeve je na ušesa in v zapisnike policije večkrat prišlo tudi v povezavi z njenim nekdanjim možem, ki je bil prav tako obtožen trgovine z ljudmi. Uršičevi specializirano državno tožilstvo v obtožnici med drugim očita, da je ceno za spolne storitve vračunala v drag šampanjec. Od odprtja njenega podjetja do leta 2014 je pod njenim okriljem v obeh barih delalo 84 različnih plesalk, predvsem Ukrajink. Vse te punce so nato večinoma krožile tudi po drugih podobnih klubih in plesale tudi za druge delodajalce.

Odvetnik osumljene je prepričan, da odredba o prikritih preiskovalnih ukrepih in obtožnica ne moreta temeljiti na osamljenem primeru ene od plesalk, ki jo je stranka ovadila. Pojasnjuje, da je slednja spolne storitve ponujala na lastno pest in za svoj račun. »To še ne pomeni, da jo je kdor koli izkoriščal za prostitucijo, še manj to pomeni, da se morajo vse plesalke v Elari prostituirati in da je Uršičeva vodila prostitucijo ter imela dobro utečene poti novačenja deklet iz Ukrajine,« je dejal ter dodal, da če se je s tem ukvarjal njen nekdanji mož, še ne pomeni, da je po tej poti stopala tudi Uršičeva.