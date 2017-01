V prazgodovini je bila Mušja jama nadregionalno pomemben kultni prostor. O tem govorijo najdeni bronasti in železni predmeti – napadalno in obrambno orožje (meči, sulice), orodje, kot so sekire in noži, pa kovinsko posodje (kotlički, vedra) in deli noše (igle, fibule, ovratnice). Prva raziskovalca jame sta bila leta 1881 F. Müller in J. Marinitsch, nato je leta 1909 tržaški jamar Pietro Savini na površini nasipnega stožca naletel na rimsko čelado, to odkritje pa je potem spodbudilo dunajski naravoslovni muzej, da je pod vodstvom avstro-ogrskega arheologa Josefa Szombathyja organiziral izkopavanja.

Darovanje podzemnim silam Najdbe so odpeljali na Dunaj, po prvi svetovni vojni pa so jih morali skoraj polovico odstopiti Italiji. A kot je povedala ena od treh osrednjih avtorjev monografije, prof. dr. Elisabetta Borgna z udinske univerze, je tržaški muzej dobil le slabše primerke najdb. Slovenci iz te jame hranimo samo en predmet – sedem odlomkov bronastega vedra, v Pokrajinskem muzeju Koper. Predmeti spadajo v čas med 12. in 8. stoletjem pr. n. št., v čas pozne bronaste in zgodnje železne dobe; večinoma so razlomljeni in ožgani, mnogi do nerazpoznavnosti, kar nakazuje na hipotezo, da je uničeno orožje posledica kultnih opravil pri darovanju podzemnim božanstvom. O tem je prepričan tudi dr. Peter Turk iz Narodnega muzeja, tudi eden od osrednjih avtorjev monografije, ki se je podrobneje ukvarjal z najdenim napadalnim orožjem in konjsko opremo. Čeprav so predmete že zelo natančno popisali v začetku prejšnjega stoletja, potem pa napisali še vrsto člankov, komentarjev in delnih objav, je bilo treba najdbe ponovno ovrednotiti na podlagi sodobnih spoznanj ter zapolniti še nekatere delčke mozaika v zgodbi. Med drugim so temeljito popisali zgodovino raziskav, dodana je študija o kemični sestavi deponiranih bronastih predmetov, pa nova speleološka študija brezna in nov zemljevid, kar je prispeval naš ugledni speleolog dr. Andrej Mihevc. Z arheologi so sicer sodelovali tudi oblikovalci, prevajalci (slovenski, italijanski in angleški jezik), ilustratorji in kartografi. Monografijo v arheoloških krogih označujejo za ključno etapo pri preučevanju mlajše prazgodovine.