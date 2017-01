Programskemu svetu RTV Slovenija, torej javni televiziji, v začetku tedna na za javnost zaprti seji kljub trem kandidatom, o katerih so glasovali, ni uspelo izbrati novega generalnega direktorja RTVS, tako da do nadaljnjega to še naprej ostaja Marko Filli. Je pa svet v senci na še eni za javnost zaprti seji, kar na željo predsednika sveta filmskega režiserja in pravnika Mirana Zupaniča očitno postaja nova praksa programskega sveta, prejšnji teden ustoličil novo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev.

Ilinka Todorovski, ki je na TV Slovenija nazadnje urejala Tarčo, bo nasledila Mišo Molk in Lada Ambrožiča, kako bo delovala, pa bomo videli v naslednjih petih letih, kolikor traja njen mandat. Delo varuha sta njena naslednika opravljala kot noč in dan. Medtem ko je bila Miška Molk kot varuhinja glasna in se je s težavami in pritožbami rada obračala na medije ter jih o svojem delu vsako leto enkrat obveščala na tiskovnih konferencah, je Ambrožič deloval bolj potihoma in godrnjal v sebi. Je pa recimo ubesedil svoje frustracije v prvih dneh dela varuha, ko je med pogovorom v klepetalnici MMC RTV Slovenija zapisal: »Res je, delo varuha, kot je videti prve dni, ni ravno hvaležno. A človek ne more v nedogled početi istih stvari.« Pogovor pa končal z ugotovitvijo, da bo potreboval kar nekaj potrpljenja.