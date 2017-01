Podpora sedanjim članom orkestra Slovenske filharmonije, 2.

Spoštovana gospa Majer-Popova, draga Alenka, cenim vašo načelnost ob podpori stavki filharmonikov, vendar – v članku, objavljenem v Dnevniku v Pismih bralcev dne 25. januarja 2017, pišete: »Konflikt med dirigentom Urošem Lajovicem in orkestrom je bil tudi v našem obdobju.« Če je to res, me zanima, čemu ste kljub vsemu več kot deset let sodelovali z menoj v Komornem ansamblu Slovenicum, ki sem ga ustanovil in deloma financiral sam, in niste imeli nobenih pripomb na moje delo in odnos do glasbenikov? Zaradi vaše zavzetosti in sodelovanja na prav vseh (128!) koncertih ansambla Slovenicum ste ob koncu njegovega delovanja julija 2001 prejeli v zahvalo tudi zlato verižico.