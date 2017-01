Zakon o kazenskem postopku pa žal pojma »seznanitev« ne uporablja, zapisan je drug jasen in nedvoumen izraz: vabljenje (285. člen), ki ga paradoksalno citira tudi predsednica sodišča! In na predobravnavnem naroku mora biti obvezno (po istem ZKP) prisoten zagovornik, ki ga je treba vabiti kot na vsako glavno obravnavo z vročanjem po ZKP in drugih predpisih. Predsednica se ob tem sklicuje, da so pošto o privedbi obtoženega poslali že 16. 11., »pozabi« pa dodati, da ta pošta v obliki odredbe roma na policijo, ne obtoženi ne (morebitni) zagovornik je ne dobita. Zato je povsem irelevantno, ali je bilo ob pošiljanju te odredbe pooblastilo zagovornice v spisu ali ne.

Še kako pomembno pa je, da je mesec dni pred narokom 21. 11. zagovornica pooblastilo vložila v spis, ker je bil od tedaj izpolnjen zakonski pogoj, da bo na naroku zagovornik prisoten. Zato je sklicevanje na pošiljanje odredbe policiji eno, vabilo zagovorniku pa nekaj povsem drugega. Po oceni ge. Roblekove pa naj bi pošta policiji sodnico in predsednico oprala odgovornosti za odpadli narok, na katerem je bil (v spremstvu policije) obtoženi, zagovornice pa ni bilo, ker po pisanju predsednice Roblekove »ni obstajala dolžnost sodišča oziroma predsednice senata, da jo na predobravnavni narok povabi«.

Kar preprosto pomeni, da sodnica Marjeta Dvornik v kazenski spis od 21. 11. 2016 do 22. 12. 2016 ni pogledala, ga ni vzela v roke, se ni prepričala o tem, ali so dani vsi pogoji za predobravnavni narok. Če bi namreč to storila, bi v spisu našla pooblastilo zagovornice, jo povabila na narok in zadostila pravici obtoženega glede zagovornika in prihranila stroške davkoplačevalcem za odpadli narok. Na to, da ni bila vabljena, je na dan naroka sodnico opozorila zagovornica s telefonskim klicem, kar je Dvornikova javno tudi povedala. Povrhu pa se predsednica sodišča postavi s trditvijo o »seznanitvi« nad ZKP in pravice, ki jih ima obtoženi (prisotnost vabljenega zagovornika).

Njen »popravek« jemljem kot neustrezno ščitenje sodišča in sodnice oziroma posredno funkcije predsednice. In zdaj še »naglavni greh« novinarja, ki sem zapisal, da je odpadli narok, kamor (nesporno in jasno in dokazano in potrjeno) zagovornica ni bila vabljena skladno z določili ZKP, zakrivilo sodišče. Podlago za to je dala ob odpadlem naroku sodnica Marjeta Dvornik, ki je javno ugotovila, da zagovornice niso vabili, in je razpredala tudi o svoji odgovornosti ter zapisanega ni demantirala. Še več: sodnica (in ne predsednica senata, kot zmotno navaja njena nadrejena, ker senata sploh ni bilo) ves čas postopka ni niti enkrat nakazala, da je za odpadli narok odgovorna, kriva »seznanjena« zagovornica. Prav tako ni postopala, kot ji možnost daje zakon, in ni denarno kaznovala zagovornice, ki je – prosto po »popravku« Janje Roblek – zakrivila, da je narok odpadel.

Presojo o tem in o (pri drugih sodnikih običajnem in nujnem) opravilu, da se pred narokom ne prepriča, ali obtoženi ima zagovornika, kot to veleva zakon, prepuščam sodišču in odgovornima, torej predsednici Janji Roblek in podpredsednici Marjeti Dvornik.

Miran Šubic, novinar Dnevnika