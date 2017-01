Borut Sajovic in Drago Zadnikar sta bila uigran dvojec v dobrem in slabem. Če kdo, potem je bil Drago Zadnikar zvest sodelavec župana Tržiča Boruta Sajovica. Desetletje sta delala skupaj, potem ko se je iz občinske stavbe moral posloviti znani Pavle Rupar. Zdaj pa je med županom in direktorjem uprave očitno močno počilo, saj Drago Zadnikar po maju ne bo več direktor občinske uprave in se na razpis za to delovno mesto sploh ni prijavil. Kaj je vzrok za prepad med vodilnima človekoma Tržiča ?

»Dejansko ne vem, zakaj za direktorja nisem več primeren ali zaželen. Ko sem pred več kot tremi meseci opozoril župana Sajovica, da se mi mandat počasi izteka, do decembra tega ni komentiral. Takrat sem izvedel, da me ne vidi več na tem položaju, in logično je, da ob takem razpletu dogodkov v maju odidem,« je dejal Drago Zadnikar, ki je potrdil tudi poglavitni razlog za županovo odločitev. Razhajala naj bi se namreč v pogledih na vodenje uprave, kar vpliva tudi na celotno dogajanje v občini. Konkretnih spornih okoliščin direktor Zadnikar ni pojasnil. Logična posledica zanj pa je, da se na razpis ni prijavil, saj tudi ob pozitivnem mnenju komisije ne bi imel možnosti. »Prva in zadnja pri tem je županova,« trdi Drago Zadnikar.

Na razpis se je prijavilo deset kandidatov

Po do zdaj znanih, a neuradnih podatkih se je prijavilo na razpis okoli 10 kandidatov in kandidatk in nobeden ni iz sedanje občinske uprave, zelo malo pa jih je iz Tržiča oziroma z Gorenjskega. Ni znano, ali je med njimi tudi že kak tihi favorit župana Sajovica. Ta do zdaj javnosti ni razkril, da ne bo več sodeloval z Zadnikarjem. Slednji je sicer odlikovani veteran vojne za Slovenijo in nekdanji policist. Ti so bili doslej dokaj pogosto izbrani za vodenje uprav gorenjskih občin (Kranj, Radovljica, Gorje itd.), eden med njimi – Leopold Pogačar – pa je postal celo župan občine Žirovnica.

Kako tesen županov sodelavec je bil Drago Zadnikar, dokazuje tudi dejstvo, da je skrbel za javno podobo občine oziroma za stike z javnostjo. Ko smo med tržiškimi politiki preverjali odzive, so sogovorniki kar po vrsti želeli ostati neimenovani, bili pa so začudeni, ker naj bi bil tržiški vodilni dvojec »kot rit in srajca«, kot se je slikovito izrazil eden od njih.

Borut Sajovic razpisa za direktorja ni želel komentirati podrobno, ni pa potrdil razhajanja z direktorjem pri vodenju uprave občine. Dodal je še, da Zadnikar izpolnjuje pogoje za upokojitev. Slednji bo tako delo na občini končal po desetih letih sodelovanja s sedanjim županom. Nasploh pa praviloma župani svoje najtesnejše sodelavce izberejo po nastopu županske funkcije in z njimi navadno sodelujejo do konca županskega mandata. V Tržiču zdaj ne bo tako.