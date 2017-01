Čeprav je od minulega sneženja v prestolnici minilo že skorja dva tedna, mnogi Ljubljančani niso popolnoma zadovoljni z delom zimske službe, ki jo v Ljubljani opravlja koncesionar KPL. Na portalu pobud občanov je tako zaslediti kar nekaj pripomb občanov, da so pločniki potrebni čiščenja nevarnega ledu.

Če v samem središču mesta ponekod ni ostalo niti sledi minulega snega, pa je bila Emonska cesta, ki leži le streljaj od mestnega središča, pešcem še vedno neprijazna, saj je bil pločnik skoraj popolnoma zaledenel. Večina pešcev je zato raje hodila kar po spluženem cestišču in na gladek, svetleči se pločnik stopila le, da bi se umaknila mimoidočim vozilom. Na »živi led« je občino opozoril tudi občan iz ulice Ob žici, zaledeneli pločnik pa smo med drugim ujeli tudi v Tugomerjevi in Derčevi ulici.

Vodja posipavanja na KPL Enver Kerič je zagotovil, da je večina cest in pločnikov v mestu dobro očiščenih. Priznal pa je, da so na posameznih območjih ostale zaplate ledu. »Sama količina zapadlega snega nam ni povzročila težav, ker 15 centimetrov snega ni veliko. Težave so nastale zaradi dežja pred sneženjem. Mi smo se dobro pripravili na sneg, pravočasno smo posipali ceste in pločnike, ampak dež nam je ponekod posip popolnoma spral,« je pojasnil Kerič.

»KPL ne čisti parkirišč in poti med bloki«

»Na terenu imamo ves čas štiri vozila, da se odzovejo na klice občanov,« je zagotovil Kerič in poudaril, da lahko delavci KPL v sklopu opravljanja zimske službe čistijo le ceste, kolesarske steze in pločnike, ki so v lasti občine. Po njegovem mnenju občani veliko slabe volje zaradi neočiščenih poti in parkirišč tudi po krivici izlivajo na KPL, saj se pritožujejo nad neočiščenostjo površin, ki niso v pristojnosti KPL. »Površine med bloki in pred bloki morajo očistiti stanovalci ali upravniki stavb,« je pritrdil tudi Janković.

Poledeneli in nevarni so tudi parkirni prostori na območjih s parkirnimi avtomati. A Janković pravi, da teh ni mogoče čistiti, ker so na njih podnevi in ponoči parkirana vozila. »Naj mi nekdo razloži, kako naj se očistijo parkirni prostori, ko so avtomobili na njih. Naj delavci čakajo, da se avti umaknejo in čistijo vsakega posebej?« se je spraševal Janković, ki je kljub nevšečnostim zaradi ledu zadovoljen z delom KPL. Poudaril je, da so bile vse ulice jutro po sneženju že očiščene in normalno prevozne. »Spomnite se leta 2013, ko so nastajali zastoji zaradi neočiščenih cest. Letos ni bilo niti enega. Vedno boste lahko našli kakšen neočiščen pločnik, ampak poglejte celoto, 1200 ulic in vse so prevozne,« je poudaril Janković, ki opozarja, da nastali led ni bil posledica slabega dela zimske službe, temveč rezultat narave.