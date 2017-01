Nesreča se je zgodila zaradi izsiljevanja prednosti 75-letnega voznika avta, ki je vozil po Mariborski cesti in je zapeljal v križišče ter začel zavijati levo v trenutku, ko sta mu nasproti pravilno pripeljala 19-letni voznik, ki je vozil po desnem prometnem pasu, in 31-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil po levem prometnem pasu. 19-letnik je skušal preprečiti trčenje in je zavil desno, drugi voznik pa se je povzročitelju izogibal po levi strani. 19-letnika je pri tem manevru izogibanja nesreči začelo zanašati proti robniku ceste, zapeljal je na pločnik, nato pa ga je odbilo v semafor, ob katerem je ob svojem kolesu na zeleno luč čakal nesrečni pešec. Avto je trčil vanj in pešec je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

31-letni voznik, ki se je prav tako umikal, je trčil v vozilo povzročitelja, zaradi česar je njegovo vozilo odbilo še v en avto, ki ga je vozila 28-letnica. Lažje so se poškodovali 19-letnik in njegov 17 let star sopotnik ter omenjena 28-letnica v drugem avtu.