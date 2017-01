V Sloveniji vsako leto obremenimo okolje z več kot 30.000 tonami tekstilnih odpadkov, kar je povsem nesprejemljivo. V Pionirskem domu se zavedajo pomena družbene odgovornosti in ekološkega ravnanja, zato so se z veseljem pridružili projektu Zavoda Korak naprej iz Murske Sobote, ki bo v prestolnico pripeljal prvo modno linijo otroških oblačil iz predelanih materialov, ki je nastala po načelu krožnega gospodarstva.

Novi izdelki iz kakovostnih surovin

"Recikliramo, da bi prihranili naravne vire in zmanjšali količino odpadkov, ki končajo na deponijah. Ponovno uporabimo kakovostne surovine in iz njih naredimo nove izdelke," so poudarili v Zavodu Korak naprej in dodali: "To je glavna dejavnost našega socialnega podjetja, z blagovno znamko in kolekcijo Footka pa smo stopili še korak naprej – do otrok, ki so naša prihodnost in vanje polagamo vse upe. Prav z otroško kolekcijo, ki diši po kreativnosti, sproščenosti in izvirnosti, bomo Slovenijo popeljali na pot ekološke odgovornosti."