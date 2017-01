Zbrali smo osem elementov, s katerimi brez večjega truda poskrbite za prijaznejši videz vašega doma, in ki mu bodo podarili nekaj barve in topline v (pre)dolgih sivih zimskih mesecih.

Barvita vhodna vrata Ko sneg prekrije strehe in dovoze, in je vaš dom videti popolnoma brez barve, ni nič tako izstopajočega kot barvita vhodna vrata. Vrata v živahnih barvnih odtenkih so tudi sicer eden izmed vzhajajočih letošnjih trendov v notranjem dizajnu. Če si upate, jih sami pobarvajte v želeno barvo, če pa ste pristaši nevtralnih barvnih odtenkov, vam predlagamo, da prebarvajte samo vratni okvir. Vaš dom bo takoj zasijal v belini golih dreves in dvorišča.

Izstopajoč poštni nabiralnik Zakaj bi na ograjo ali ob vhodna vrata namestili povsem navaden in neizstopajoč poštni nabiralnik, ko pa je na voljo toliko različnih modelov v prav posebnih dizajnih in barvah? Odločite se za nabiralnik v živahni barvi, tako da ga bo vaš poštar brez težav opazil, če pa poleg njega pritrdite še hišno številko, boste olajšali delo tako raznašalcem pošte in kurirjem kot vsem tistim, ki sicer poznajo vaš naslov, a bi vas sicer preveč iskali po soseski.

Sijoči vrtni elementi Zeleni okras vašega vrta je morda klonil pod snežno odejo, toda sijoči vrtni elementi so tisti, ki iz stopajo iz monotonosti. Izberite na primer okrasne elemente z nadihom glamurja, kot so velike srebrne krogle. Z njimi boste nedvomno naredili vtis, okolica vašega doma pa bo zasijala – tudi dobesedno, ko se bo v dekoracijo uprlo bledo zimsko sonce.

Posebno velika hišna številka Uradna tablica z imenom ulice in hišno številko je povsem neizrazita in z ulice, če je vaša hiša od nje nekoliko umaknjena, tudi slabo vidna. Zakaj ne bi torej namestili na hišo posebno velike hišne številke? Ta še posebno lepo deluje na fasadah, ki nimajo drugih izrazitih elementov. Če je številka nekoliko dlje od vhodnih vrat in zato ni osvetljena, vgradite nad njo še svetilko, ki jo naredi lepo vidno.

Zelene grmovnice Grmovnice, ki tudi pozimi ohranjajo svoje zelene ali pisane liste, so idealne za okrasitev dvorišča v hladnejšem podnebju, saj okolici vašega doma podarijo pozimi tako potreben barvni poudarek. Tudi če na vrtu nimate zasajenega grmovja, dodajte na stopnice ali drug primeren prostor pred hišo na zimske razmere odporna korita, v katerih kraljujejo grmiči pušpana. Naj bodo grmovnice skrbno pristrižene (pušpan je še posebno lep, ko je pristrižen na okroglo), da je njihov videz lepo urejen.

Osvetlitev dovoza Če je vaša hiša odmaknjena od ceste, je skorajda nujno, da dovoz ali pot do nje osvetlite s primerno razsvetljavo, sicer si boste morali v temi pomagati z ročno svetilko. Ob dohod torej namestite svetilke, ki naj bodo nekoliko višje, da jih ne zasenči snežna odeja. Upoštevajte le, da boste morali poskrbeti za električno napeljavo, saj v zimskem obdobju zaradi pomanjkanja sončne svetlobe solarne svetilke ne bodo vedno delovale. Takšna svetlobna pot je lepa dobrodošlica za stanovalce in obiskovalce.