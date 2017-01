O prestopu Mihe Zajca iz Olimpije v Empoli se je govorilo že nekaj dni, zjutraj so iz ljubljanskega kluba začele prihajati informacije, da je Zajc tik pred podpisom pogodbe, zdaj pa je prestop potrdil še Empoli. Miha Zajc je z njimi že podpisal pogodbo, njihov član pa bo ostal do leta 2021. Empoli trenutno zaseda 17. mesto v serie A, a ima kar 11 točk naskoka pred mesti, ki vodijo v serie B. Višina odškodnine ni uradno znana, gibala naj bi se med milijonom in milijonom evrov in pol.

»Po eni strani sem zadovoljen, saj Miha odhaja v klub, ki mu bo takoj ponudil priložnost za dokazovanje. Empoli je znan po tem, da skrbi za razvoj svojih nogometašev, ki jih kasneje proda v še večje in bolj ugledne klube. To je na našo veliko žalost realnost nogometnega življenja v Sloveniji in drugih manjših državah, kjer se najbolj nadarjeni posamezniki razvijejo do določene ravni, nato pa se ob pravih ponudbah odpravijo v premožnejše sredine,« je ob slovesu najboljšega posameznika Olimpije v letošnji sezoni povedal predsednik Milan Mandarić.

»Ob tej priložnosti bi želel vnovič ponoviti, da nisem imel namena hiteti z odhodom v tujino, toda želja vodilnih ljudi v Empoliju, da se jim priključim takoj in obenem zavzamem pomemben položaj v začetni enajsterici moštva, je bila preprosto prevelika, izziv pa preveč mikaven, tako da smo se na koncu na obojestransko zadovoljstvo dogovorili za moj prestop,« pa je povedal zdaj že nekdanji vezist Olimpije in novopečeni član Empolija.

Pred odhodom iz Ljubljane je tudi v jesenskem delu najboljši branilec Antonio Delamea Mlinar, ki je po seriji poškodb pri 25 letih vendarle zaigral na visokem nivoju, bojda pa naj bi imel na mizi pogodbo iz ameriške nogometne lige MLS. Dejan Kelhar je že pred tem odšel iz kluba, tako da se poraja vprašanje, kdo bo ob povratniku po poškodbi Nemanji Mitroviću zaigral v osrčju obrambe zmajev.