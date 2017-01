Čeprav v evropski komisiji ugotavljajo napredek pri nadzoru meja zunanjih meja, razmere na zahodnobalkanski migracijski poti ostajajo krhke in lahko prihaja do sekundarnih nezakonitih migracij. Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstva Dimitris Avramopolous je dejal, da popolnoma razume skrbi Slovenije, ki mu jih je pred predlogom za podljašanje mejnega nadzora v pismu predstavila notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar. Na pismo je že odgovoril, a ni razkril njegove vsebine. Kot je še dejal, je cilj evropske komisije, da se čim prej odpravijo vsi nadzori na notranjih schengenskih mejah. (ag)

Goal remains to return to normal functioning of #Schengen asap. Controls cannot go on forever and will not. https://t.co/IO8VStM5Nj