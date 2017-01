Še nedavno tega je imel prav vsak kraj od Črne do Mislinje svoje lastno smučišče v dolini, nekaj smučišč pa nekoliko višje v hribih, od Pece do Uršlje gore in Slovenjegraškega Pohorja. Kot izjemno dobro obiskana delavska rekreativno-turistična središča so jih zgledno upravljala različna podjetja. Nato so prišli »boljši« časi in privatizacija je naredila svoje, ampak kljub temu je peščica nižje ležečih smučišč preživela, med njimi Poseka na Ravnah na Koroškem, ki jo danes upravlja Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Prijetno smučišče leži na nadmorski višini 438–587 metrov tik nad mestom in je primerno tako za rekreativno smučanje kot tudi za treninge in tekmovanja, saj je Poseka matično smučišče ravenskega smučarskega kluba ASK Fužinar in ima homologacijo FIS za slalom. Opremljeno je z najsodobnejšimi topovi in žirafami za dodatno zasneževanje, upravljalec zagotavlja vsaj 90 smučarskih dni na leto, z razsvetljavo pa je na eni od obeh prog – obe sta srednje, rdeče težavnostne stopnje – poskrbljeno tudi za nočno smuko. Poleg glavne vlečnice deluje še otroška vlečnica s smučarskim poligonom za najmlajše. Nekdanje smučišče ravenskih železarjev leži poleg Doma telesne kulture, ki zajema zimski bazen (25 x 10 m), telovadnico za odbojko in košarko, dvorano za namizni tenis, novo štiristezno kegljišče, obnovljen fitnes, savne (finska, zeliščna, turška in infra), šahovsko sobo, dvorano za ples, aerobiko, ritmiko in borilne veščine ter gostinski lokal. V neposredni bližini so atletski stadion, teniška igrišča, center srednjih šol z gimnazijo in tehniško šolo, ravenski grad s študijsko knjižnico in čudovitim mestnim parkom ter olimpijski bazen, ki poleti služi kot mestno kopališče. Vse skupaj je neločljivo povezano z mestom in zlasti prebivalci blokovskega naselja Čečovje lahko smučarje spremljajo tako rekoč skozi okno, tamkajšnji smučarji pa se lahko do doma brez težav odpravijo na krajši sprehod s smučmi na rami, skoraj natanko tako kot denimo v večini nekoliko bolj poznani Kranjski Gori.