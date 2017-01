V kuhinjah se beton uveljavlja kot material za kuhinjski pult, ki v tej obliki vnaša v srce doma industrijski nadih. Najdemo ga v kopalnicah, kjer so kadi iz oblikovanega betona tako skulpturalne, da so videti kot umetniško delo. Celo svetilke in lestenci se ponašajo z betonskimi senčniki v bledih tonih. In ne nazadnje, na vrtu so iz betona zunanje pohištvo, ognjišče in ploščice za tlake.

Praktična možnost za kuhinjske pulte Za razliko od njegovega minimalističnega in industrijskega videza je kuhinja z dodatkom betonskih elementov zelo praktična možnost za domače kuharje. Betonski kuhinjski pulti in delovne površine so zelo odporni na obrabo zaradi trajnosti materiala. Nekateri pravijo, da je beton nagnjen k pokanju, toda to se redko zgodi, če z njim dela strokovnjak. Tudi če se na površini pojavijo posamezne drobne razpoke, so pravzaprav drobne napake tiste, ki naredijo tak pult poseben - skupaj s čudovito patino, ki se pojavi sčasoma. Še ena prednost betona v kuhinji je, da ga mojstri oblikujejo v lesenem modelu, zaradi tega pa lahko načrtujejo prostor za pomivalno korito in druge vgradne elemente.

Mize z vrta tudi v interjerju Jedilne mize iz betona niso nič novega, vendar jih običajno najdemo zunaj doma, ker odlično prenašajo vremenske vplive in so cenejša zamenjava za kamen. V interjerju se betonske mize doslej niso pojavljale, ker je veljalo, da so pretežke, da bi bile uporabne. Toda če so izdelane po različnih metodah in iz mešanice materialov, so veliko lažje in tako primerne tudi za notranje prostore. Material, ki ga pogosto dodajajo v beton, da zmanjšajo težo končnega izdelka, pri čemer ne zmanjšajo odpornosti takšne mešanice, so steklena vlakna – kot dodatek običajnim jeklenim palicam ali pa namesto njih.

Betonska kad in umivalnik za kopalnico Ko oblikovalci v skladu s trendi raziskujejo neobičajne možnosti uporabe betona v notranjem dizajnu, ponujajo inovativne ideje, kot so na primer betonski umivalniki v kopalnici. Še korak dlje gredo kopalne kadi iz betona povsem individualnih oblik, ki delujejo kot skulpture. Še moker beton je mogoče tudi svetleje ali temneje obarvati in tako dobiti še bolj nenavaden videz tega kopalniškega elementa, ki ga je treba od znotraj in zunaj popolnoma zloščiti, da ne prepušča vode. Lepota betona, ki je vabljiv in pomirjujoč, daje v kopalnici minimalističen občutek. Kombiniramo ga lahko tako z industrijskimi kot lesenimi elementi, da prostoru dodamo toplino.

Betonski elementi za vhod in vrt Uporaba betona kot del sprednjega prostora hiše je stroškovno učinkovit način, da vanj vključimo različne elemente, ki bi bili sicer ločeni. Na betonsko strukturo pred vhodom lahko namestimo poštni predal, hišno številko ali svetilko, vanjo pa so lahko vključena tudi betonska korita za rože. Na vrtu lahko zgradimo ognjišče iz betona, iz tega materiala pa je lahko tudi zunanje pohištvo, ki ga pozimi ni treba pospravljati. V toplejših dnevih, ko smo zunaj, ga samo opremimo s sedežnimi blazinami. Prav tako nam beton znova služi za tlakovanje pohodnih vrtnih površin z neenakomerno velikim ploščami, kar je bilo moderno sredi prejšnjega stoletja. Zunanje plošče so običajno iz skrilavca, peščenjaka ali apnenca, betonske pa so cenejša in včasih zanimivejša alternativa.