V petek se je komedijantka Katie Rich na twitterju med inavguracijo skušala pošaliti, da bo Barron Trump prvi ameriški doma šolani strelec. To je letelo na odločitev prve dame ZDA Melanie Trump, da ostane v New Yorku s sinom in se ne pridruži možu v Beli hiši vsaj do konca Barronovega šolskega leta v juniju. Barron, za katerega pravijo, da govori slovensko skoraj bolje kot angleško, obiskuje zasebno osnovno šolo na Manhattnu, po novem pa ga skupaj z mamo varuje tajna služba ZDA.

Otrokom se dovoli odraščanje stran od političnih žarometov

Svoje lončke so k zgodbi začeli pristavljati še drugi in Bela hiša je sporočila, da se predsednikovim otrokom v skladu z dolgo tradicijo dovoli priložnost za odraščanje stran od političnih žarometov. »Bela hiša pričakuje, da se bo ta tradicija nadaljevala in cenimo vaše sodelovanje,« so zapisali.

Hčerki Baracka Obame Malia in Sasha sta bili pogosto tarči napadov rasističnih nestrpnežev, vendar so se mediji vzdržali poročanja o otrocih tako Billa Clintona, kot tudi Georga Busha mlajšega in Obame. Tudi Barrona so pustili pri miru.