Darryl Sutter z igro Kopitarja nima težav

Ekipa Los Angeles Kings je zabeležila zelo pomembno zmago v boju za končnico, s 3:1 so premagali zadnjeuvrščeno moštvo vzhoda New Jersey Devils. Anže Kopitar je dosegel prvi gol na tekmi, za Kralje sta zadela še Tanner Pearson in Alec Martinez.