Med dobitnice veleslalomskih točk svetovnega pokala v alpskem smučanju sta se včeraj prvič v karieri v italijanskih Dolomitih prebili Meta Hrovat (zasedla je 15. mesto) in Ana Bucik (26.). Ekipni uspeh sta dopolnili Ana Drev (27.) in Tina Robnik (25.). V San Vigiliu je manjkala le pika na i, torej vrhunska slovenska uvrstitev, za katero je bila »zadolžena« Ana Drev.

Alpska smučarka iz Šmartnega ob Paki je na prvi progi smučala najbolje v sezoni in dosegla peti čas. Izkazalo se je, da ji strma proga v drugem delu v San Vigiliu ustreza. Na drugi progi je Drevova napadla, a naredila napako tik pred ciljem, ko se je v strmini ustavila ter krepko nazadovala. Tudi v skupnem veleslalomskem seštevku, v katerem je po sedmih letošnjih preizkušnjah deveta, kar je manj, kot si je obetala pred sezono. »Žal mi je izgube ravnotežja Ane Drev. Napaki navkljub dokazuje, da je blizu vrha, le preboj, ki sem ga pričakoval v San Vigiliu, ji še ni uspel. Veseli me, da je konstantno zraven najboljših, njena forma ne niha. Raje imam, da smuča po robu in tvega, kot da tekmuje zadržano,« pravi Denis Šteharnik.

Pri 18 letih med prvih 15 Prva uvrstitev med najboljših 15 v svetovnem pokalu pri 18 letih je spoštovanja vreden dosežek. Kako jo je doživela Meta Hrovat? »Prve proge sem se lotila napadalno, kot je treba za visoko startno številko. Glede na to, da se po progi v San Vigiliu nisem spustila še nikoli, lahko potrdim, da je res zelo težka. Zahtevne proge mi ustrezajo. Veseli me, da je bila odlično pripravljena ter da je omogočala dober nastop višjim startnim številkam. Na drugi progi sem bila sprva razočarana, saj se mi je zdelo, da nisem smučala najbolje. Izkazalo se je, da vožnja ni bila slaba, na koncu pa sem dosegla super rezultat. Zelo se ga veselim,« je povedala Meta Hrovat, včerajšnja junakinja v slovenski reprezentanci, ki je konec decembra na Semmeringu z 28. mestom osvojila tudi prve slalomske točke. »Dosegli smo super ekipni uspeh. Po prvi progi je kazalo veliko bolje. Če se voziš po robu, se hitro zgodi napaka. Čestitke Meti Hrovat, ki je prišla do uspeha kariere na zelo selektivni progi. Pohvalo si za prve veleslalomske točke zasluži tudi Ana Bucik. Zdaj nas čaka vrhunec sezone, ko bo v St. Moritzu svetovno prvenstvo, po njem pa bosta še dva veleslaloma, tako da bo sezona še dolga,« je dopolnil Šteharnik.

Ekipni napad Italijank Italijanke so včeraj na dolomitskem smučišču Plan de Corones unovčile prednost domačega terena, na katerem med sezono veliko trenirajo. Uprizorile so izjemen ekipni napad ter zasedle dve mesti na zmagovalnem odru, na katerem jim je delala družbo vodilna veleslalomistka sveta Francozinja Tessa Worley. Federica Brignone je dosegla svojo tretjo zmago svetovnega pokala, potem ko je bila najhitrejša že na prvi progi. Marta Bassino je zasedla tretje mesto. Junakinja druge proge je bila Sara Hector, ki je s 26. napredovala na šesto mesto. Poleg najboljše trojice sta Švedinjo prehiteli zgolj še Lara Gut in Mikaela Shiffrin, ki na zadnjih tekmah vse težje prenaša poraze. Zaradi poškodbe gležnja v San Vigiliu ni tekmovala Ilka Štuhec, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala nazadovala na peto mesto. Prehiteli sta jo Tessa Worley in Italijanka Sofia Goggia. Menjava za Štuhčevo je bila včeraj slaba, saj je Katarina Lavtar nadaljevala s povprečnimi predstavami v tej sezoni, potem ko ni končala prve proge. Na vrhu skupnega seštevka se je Lara Gut približala Mikaeli Shiffrin za pet točk. Prednost Američanke pred Švicarko znaša še 130 točk, kar glede na razpored tekem v tej sezoni uvršča Laro Gut v vlogo favoritinje za ubranitev velikega kristalnega globusa. Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval v Dolomitih. V Cortini d'Ampezzo bosta konec tedna smuk in superveleslalom, pred tem pa bosta v programu še dva treninga smuka.