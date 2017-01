Coco Vandeweghe je na OP Avstralije v tenisu v dveh dneh premagala še drugo igralko iz najboljše teniške deseterice in hkrati drugo, ki je na svoji športni poti že osvojila turnir največje četverice. Američanka je v četrtfinalu povsem nadigrala Španko Garbine Muguruza ter se uvrstila v polfinale, v katerem se bo pomerila proti sloviti rojakinji Venus Williams.

Petindvajsetletna CoCo, kot jo kličejo v teniškem svetu, je nase opozorila lani, ko se je na Wimbledonu prebila v osmino finala. To je bil njen daleč največji uspeh do letos, ko je v Melbournu postala polfinalistka. Na svetovni lestvici je uvrščena na 35. mesto, med dvojicami pa je 18. Številki 1 svetovnega tenisa in branilki naslova Angelique Kerber je v osmini finala prepustila le pet iger, Muguruzova pa je dobila celo eno manj. Najtežji dvoboj je imela Američanka v tretjem krogu, kjer je v odločilnem nizu s 7:5 ugnala Eugenie Bouchard. Mimogrede, CoCo je že v prvem krogu premagala 15. nosilko Italijanko Roberto Vinci.

Stanislas Wawrinka igra vse bolje. Za zmago proti Jo-Wilfridu Tsongaju je potreboval dobri dve uri, dvoboj pa je dobil brez izgubljenega niza. Wawrinka se je pokazal v najboljši luči doslej, ki ga uvršča na mesto najresnejšega kandidata za osvojitev prvega letošnjega turnirja največje četverice. Švicar je v četrtfinalu blestel predvsem pri forhendu, s katerim je izvedel kar 25 neubranljivih udarcev, medtem ko jih je z bekhendom zadel šest. Na dosedanjih petih dvobojih v Avstraliji je Wawrinka uspešen predvsem pri igri na mreži, kjer je dobil 67 odstotkov točk, medtem ko je bil na osnovni črti uspešen v 48 odstotkih odigranih točk.

Tekmec Wawrinke v polfinalu bo rojak Roger Federer, ki je odčital teniško lekcijo Nemcu Miši Zverevu. »Ko sem po šestih mesecih odsotnosti s teniških igrišč pripotoval v Avstralijo, sem se želel uvrstiti v tretji, morda četrti krog. Sedaj sem prišel daleč, a bi rad naredil še kakšen korak naprej,« priznava Roger Federer, ki se je 13. uvrstil v polfinale OP Avstralije, kjer je dosegel že 85 posamičnih zmag. »S Stanom se poznava odlično, igrala sva številne medsebojne dvoboje. Veselim se vsakega njegovega uspeha. Natančno vem, kakšna bo moja naloga v polfinalu. Moral bom biti zelo agresiven, pritiskati nanj in izkoriščati svoje priložnosti, zaključuje Federer, ki se je poklonil tudi Miši Zverevu. Nemec je v Avstraliji z uvrstitvijo v četrtfinale in zmago proti Andyju Murrayu dokazal, da ni zgolj starejši brat 19-letnega Saša, ki ga mnogi strokovnjaki vidijo kot bodočo številko 1 svetovnega tenisa.