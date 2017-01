Družinski zdravniki nadaljujejo številnejše napotovanje pacientov v bolnišnice, ki ga pojasnjujejo s prelomljenimi obljubami ministrstva za zdravje. Včerajšnji sestanek sindikata Praktikum s predstavniki ministrstva za zdravje ni prinesel dogovora glede podaljševanja koncesij in drugih točk, v katerih zdravniki ugovarjajo načrtom ministrstva za zdravje. V bolnišnicah se medtem bojijo podaljševanja čakalnih dob.

Tudi pri elektronskem naročanju si želijo zdravniki ohraniti možnost, da bi bili to dolžni zagotoviti le tistim bolnikom, ki se ne zmorejo naročiti sami. »Na ministrstvu bi radi, da to zagotovimo vsem. A s tem bi izgubili čas za tisto, kar je življenjskega pomena,« je pristavil Muževič.

Predstavniki ministrstva so jim sicer omenjali kompromisne rešitve, kot je enkratno podaljševanje koncesij za polovico njihovega obdobja, je pojasnil Muževič. Če je zdravnik koncesijo prejel za deset let, bi mu jo lahko na primer podaljšali še za največ pet let, je ponazoril. »Koncesijo bi lahko dali tudi za nekaj let. A po poteku tega obdobja bi morali omogočiti, da se lahko še večkrat podaljšajo, če koncesionar dela dobro.«

V bolnišnicah se bojijo podaljševanja čakalnih dob

Kot smo v Dnevniku že poročali, so družinski zdravniki dodatno napotovanje 12. januarja začeli, ne da bi o tem obvestili javnost. V sindikatu Praktikum so k izvajanju tega ukrepa pozvali tudi zdravnike, ki se z njim ne strinjajo, so pa poudarili, da cilj ni nekritično pisanje napotnic. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je pozive sindikata Praktikum ocenila kot etično sporne. Včeraj so na ministrstvu ocenili še, da omenjene aktivnosti sindikata družinskih zdravnikov niso zakonite. Direktorje bolnišnic bodo pozvali k pregledu napotitev, so napovedali.

Tak pristop k reševanju težav družinskih zdravnikov je neprimeren, meni tudi direktorica novomeške splošne bolnišnice Milena Kramar Zupan. »Z začetkom delovanja urgentnih centrov smo precej dejavnosti osnovnega zdravstva prevzeli na sekundarni ravni. Tako smo razbremenili tudi družinske zdravnike. Že zaradi urgentnih centrov je napotitev več, vsakršno pozivanje k dodatnemu napotovanju pa bo podaljšalo čakalne dobe.«

Posebej veliko težav bi lahko povzročilo dodatno usmerjanje kontrolnih pregledov v bolnišnice, kjer bi morali dati prednost prvim pregledom bolnikov, meni Kramar-Zupanova. Zdravstvena reforma bi morala po njenem poskrbeti ravno za prenos večjega dela kontrolnih pregledov v osnovno zdravstvo.