Državni zbor bo danes odločal o imenovanju Marjana Sušlja na čelo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Sušlja, ki je zdravstveno blagajno doslej vodil kot vršilec dolžnosti, je izbral upravni odbor in zatem še skupščina ZZZS, v največji vladni stranki pa mu po neuradnih informacijah še vedno niso preveč naklonjeni. Z novo zakonodajo, ki jo je koaliciji minuli teden predstavila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, vlada sicer pridobiva večji vpliv na ZZZS.

Sušelj se je o vladnih potezah sicer le redko izrekal. Nazadnje, ko se je, je bil zadržan do finančne injekcije, ki jo je vlada tik pred koncem leta usmerila v ljubljanski UKC in nekatere druge bolnišnice. Takrat je ugotavljal, da bodo morali na ZZZS zaradi tega zarezati v obstoječe programe zdravljenj, pa tudi v 11 milijonov evrov, s katerimi so nameravali letos krajšati čakalne dobe. Spomnil je tudi, da so za poslovanje javnih zdravstvenih zavodov odgovorni njihovi direktorji in ustanovitelj (v vlogi ustanovitelja bolnišnic deluje vlada, zdravstveni domovi pa so v domeni občin).

Zdi se, da nekomu odgovarja kaos

Osnutek zakona, ki ga sicer še niso poslali v javno obravnavo, sicer ukinja skupščino ZZZS in uvaja devetčlanski svet. O financiranju zdravstva bodo odločali za obdobje najmanj dveh let (zdaj vsako leto), s sprejetim programom izvajanja zdravstvenih storitev pa bo moralo soglašati ministrstvo za zdravje. So pa zavodu naložili nekaj novih nalog, na primer postavljanje minimalnega standarda za zdravljenje in uporabljene materiale. Generalnega direktorja bo na predlog sveta ZZZS imenoval državni zbor, ki je doslej zgolj dajal soglasja k imenovanju. Vršilca dolžnosti generalnega direktorja, ki ga je doslej imenoval upravni odbor ZZZS, pa bo glede na aktualni predlog imenovala kar vlada.

Ekipa Mira Cerarja in njeni nasledniki bi torej imeli bistveno večji vpliv na ZZZS, kot so ga imele vlade v prejšnjih mandatih. Sindikate in delodajalce zakonski načrti že razburjajo, prav tako pa so kritični do dogajanja okoli Sušljevega imenovanja. V delodajalskih organizacijah so prepričani, da želi vlada zmanjšati avtonomijo zavoda in vlogo socialnih partnerjev. Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije in predsednik skupščine ZZZS opozarja, da je državni zbor že večkrat zaporedoma zavrnil predlog skupščine za generalnega direktorja zavoda (zavračali so Fakina). »Za pozicijske poslance in zdravstveno ministrico je vsak naš kandidat napačen. Nočejo razumeti, da lahko odločamo le med tistimi, ki so se prijavili, ne pa med tistimi, ki bi jih na tem položaju rada videla politika,« je ogorčen Smole.

Iskanje »poslušnega« kandidata je po mnenju Igorja Antauerja, generalnega sekretarja Združenja delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije, za vlado morda tokrat še posebej pomembno. Tudi zato, ker se bo z reformnim ukinjanjem dopolnilnega zavarovanja finančni »plen« v blagajni povečal še za skoraj pol milijarde evrov. Zmanjševanje vloge reprezentativnih zastopnikov pa po njegovem pomeni neposreden napad na socialni dialog. Vlado opozarja, da se zdravstvena blagajna napaja s prispevki delodajalcev in zaposlenih. Da je predlog ministrstva absolutno nesprejemljiv, se strinja tudi Tatjana Čerin iz Gospodarske zbornice Slovenije.

Ostra so tudi stališča iz vrst sindikatov. »Zdi se, kot da nekomu odgovarja kaos na zdravstveni blagajni,« pred današnjim odločanjem o soglasju k Sušljevemu imenovanju razmišlja Lučka Böhm z Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Nekatere napovedane zakonske rešitve, denimo določanje standardov, se ji zdijo ustrezne, spremembe pri organih upravljanja ZZZS pa so po njenih besedah stvar okusa. Böhmovi, ki je s sedanjim sistemom zadovoljna, se zdi najpomembneje, da bi bili tudi v bodoče socialni partnerji interesno uravnoteženi.