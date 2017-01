Drži, poleg kupoprodajne pogodbe sem podpisal še aneks, ki sem ga zaradi tega, ker sem ugotovil, da me hočejo ogoljufati, tudi sam pisno popravil. Aneks, katerega sestavni del je ta izjava, res govori o vračilu denarja, a to vračilo se skladno z aneksom lahko zgodi le po sklepu sodišča. Denar mu lahko nakažemo takoj, ko bo sodišče za to izdalo sklep oziroma bo ta sklep postal pravnomočen. Prej tega ne morem narediti.

Pred prodajo je gospod Jezernik ocenil vrednosti zalog na podlagi verodostojnih listin, PV Invest je pravzaprav naredil le posnetek oziroma ugotovitev stanja, ki ga je za lastne potrebe dal izdelati gospod Kitak v času, ko smo mu predali nepremičnino v lastništvo. Mi te cenitve nismo nikdar priznali in tudi na sodišču je ne bomo, ker ne temelji na verodostojnih podatkih iz rudarskega projekta. Priznavamo uradno oceno zalog gospoda Jezernika, ki je narejena skladno z vsemi kompleksnimi zakonskimi zahtevami in je narejena na dan začetka stečaja. Prav tako moram pripomniti, da je po zakonu natančno opredeljeno, kdo lahko opravi cenitev zalog. PV Invest je naredil samo rudarski načrt po zakonu o rudarstvu.

Drži, elaborata res nismo naredili, ker smo leta 2015 po zakonu o finančnem poslovanju prenesli lastništvo na novega kupca. Vso dokumentacijo o tem, da nismo več lastnik kamnoloma, smo poslali tudi resornemu ministrstvu, vključno z dovoljenjem za prenos rudarske pravice. Odločbo, o kateri govorite, nam je inšpekcija izdala nekaj mesecev po tem, ko je imel kamnolom že novega lastnika, kar je po mojem mnenju v nasprotju z zakonom, saj takrat niti hoditi nismo smeli več po tistem zemljišču, ki je bilo že v lasti nekoga tretjega. Ironija je, da niti ni bilo več v lasti družbe Kitak, temveč že v lasti družbe Trik Kamenine. To, da ti nekdo pošlje takšno odločbo s polletno zamudo, in to po tem, ko po zakonu o stečaju premoženje prodaš in ga s pravnomočnim sklepom o izročitvi preneseš na kupca, se mi ne zdi ne pošteno ne skladno z logiko in zakonom.

To ne bo držalo. Elaborat bi, če bi sklep o njegovi izdelavi dobili pravočasno, v času lastništva in delovanja kamnoloma, že zdavnaj pripravili. Kljub dejstvu, da nismo več lastniki, bomo ta elaborat vseeno morali narediti. Glede izčrpavanja pa lahko z gotovostjo povem, da imamo prav vse verodostojne podatke in inšpekcija, katera koli, jih pride lahko preverit že jutri. Izčrpavanja kamnoloma ni bilo, razen za tisto količino zalog, za katere smo imeli sklep sodišča za nadaljevanje proizvodnje. Težava je v tem, da morajo ocenjene zaloge mineralnih surovin cenilci oceniti na meje parcelnih številk, pri čemer morajo upoštevati naklon iz rudarskega projekta, kar pomeni, da so vse kamnite etaže tudi zaloge. Ker je rudarski projekt in elaborat zalog verificiralo resorno ministrstvo, ju dojemam kot verodostojna. Če pri tem številke zalog niso pravilne, pa sem bil skupaj z resornim ministrstvom, ki je to potrdilo, izigran tudi sam. Kajti zavestno glede tega stečaja nisem nikogar ne prigovarjal ne nagovarjal k ničemur. Tukaj je vse pošteno.

Gospod Jezernik je ocenil zaloge na podlagi rudarskega projekta, rudarskega elaborata in geodetskega posnetka, katere je uradno potrdilo ministrstvo za infrastrukturo. PV Invest je mnenje o zalogah naredil na poziv gospoda Kitaka v času, ko je postal lastnik kamnoloma. O številkah, ki so jih naračunali, se z mano niso pogovarjali, za njih sem izvedel od odvetnika. Ta postopek je bil na sodišču končan negativno za gospoda Kitaka, tako da dokumentacija iz tega spisa nima nobene veljave več.

V času, ko gospod Kitak vlaga tožbe, smo v stečaju imeli že enajst poplačil upnikov iz drugega premoženja. S tem, po čemer me sprašujete, se škoda dela predvsem hipotekarnemu upniku, ki ga ne moremo poplačati. Če bi bilo vse pošteno, tako kot se je kazalo na začetku, ko je gospod Kitak obljubljal vse to, kar je, bi iz tega podjetja res lahko naredili veliko podjetje. A gospod se je odločil ubrati drugo pot: to, da s pravnimi sredstvi zoper Granit želi dobiti tisto oziroma del tistega, do česar sam misli, da je upravičen. A brez sklepa sodišča mu tega denarja, kot že rečeno, ne morem izplačati.