Kljub stečaju tovarne nogavic na Polzeli upajo, da lastovka, ki je v znaku tovarne s skoraj 90-letno tradicijo, pomeni, da morda le (še) ne bo končala na smetišču zgodovine. V ponedeljek je namreč stečajni upravitelj tovarne Zlatko Hohnjec na celjsko okrožno sodišče vložil predlog za nadaljevanje proizvodnje. »Sodišče si bo vzelo čas, da ga bo preučilo. Mogoče je tudi, da bo potrebna še kakšna odredba ali pa bodo potrebna dodatna pojasnila, preden bo sodišče izdalo kakršenkoli sklep,« razmišlja Hohnjec. Priznava, da to še zdaleč ni bila lahka odločitev. Po njegovem predlogu bi skupaj s prodajalkami v trgovinah lahko ohranilo delo okoli 90 ljudi, od tega 60 v proizvodnji. Proizvodnjo bi ohranili zgolj v eni ali največ dveh halah, preostale prostore pa bi oddali v najem.

Možnosti za delo je kar nekaj

Tudi polzelski župan Jože Kužnik bo vesel, če se bo proizvodnja v tovarni nogavic res nadaljevala. A tako on kot Hohnjec imata ob tem tudi pomisleke. »Težave utegnejo biti z delovno silo, saj so si nekateri že našli delo drugje, mnogi pa si ga verjetno še bodo. Vedeti pa je treba tudi, da se je tovarna raztezala na 12 hektarih in je bil to ogromen sistem, zato bo z logističnega vidika proizvodnjo verjetno težko strniti v dve hali. Upamo pa na najboljše,« pravi župan. Kot je še napovedal, bo občina vse delavce, ki še nimajo zagotovljenih služb, povabila na sestanek. »Na njem jim bomo predstavili podjetja na širšem območju, v katerih bi lahko našli zaposlitev: BSH Nazarje, Novem car v Žalcu, Odelo v Preboldu in Container v Celju. Pri vseh naštetih bomo organizirali tudi dan odprtih vrat, tako da se bodo lahko ljudje pobliže seznanili z njihovim delom in se odločili, ali bodo delo kje sprejeli ali ne. Prisiliti pa seveda ne moremo nikogar,« se zaveda župan.