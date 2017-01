Predsednik SPD in podkancler Sigmar Gabriel je včeraj na presenečenje mnogih napovedal, in to predčasno, da ne bo kandidat svoje socialdemokratske stranke za kanclerja in da se umika s položaja predsednika stranke. »Vesel sem, da je kolegij stranke mojo odločitev sprejel soglasno,« je včeraj na pozno zvečer sklicani novinarski konferenci v Berlinu dejal Gabriel in se stranki zahvalil za lepa leta, čeprav ji, kot je rekel, ni vedno olajševal dela, pa tudi ona njemu ne. »Martin Schulz je velik Evropejec, nekdo, ki gradi mostove,« je dejal o svojemu nasledniku in dodal, da je prepričan, da bo SPD čez osem mesecev znova presenetila.

Da bi Schulz utegnil biti kandidat SPD za kanclerja, se je sicer ugibalo že konec lanskega leta, ko je odšel s položaja predsednika evropskega parlamenta in napovedal vrnitev v Nemčijo. Gabriel pa naj bi se za umik odločil zaradi prepričanja precejšnjega dela stranke, da imajo s Schulzem na čelu na volitvah večje možnosti v volilnem boju z Angelo Merkel. Gabriel je za nemški časnik Stern dejal, da se je tako odločil, ker je prepričan, da bi sam v boju z aktualno kanclerko doživel poraz, z njim pa bi bila poražena tudi SPD. Z umikom in predlogom, da vodenje stranke prevzame Schulz, izpolnjuje svojo dolžnost predsednika stranke, je dejal. Razlog za odločitev, da se umakne, pa naj bi bili tudi družinski razlogi.