Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) namerava na zemljišču ob Vilharjevi cesti podreti dotrajane objekte, ki so bili zgrajeni leta 1970. Po rušenju pa ne načrtuje gradnje novega objekta, temveč ureditev parkirišča. Sosednje zemljišče je že zdaj namenjeno parkiranju, v najemu ga ima družba Janez.

V dotrajane objekte so vlamljali Po javno dostopnih podatkih je na parkirišču družbe Janez približno 120 parkirnih prostorov, parkirišče je odprto vse dni v letu in 24 ur na dan. »Z rušitvijo dotrajanih objektov bi pridobili več prostora za parkirišče, sedanje je pogosto polno zasedeno,« so dejali v DUTB, kjer pravijo, da bo dovoljenja za ureditev parkirišča moral pridobiti najemnik. V DUTB so zagotovili, da so se za rušenje objektov odločili sami, in ne na pobudo najemnika parkirišča. »S tem se bo DUTB izognila stroškom varovanja objektov in občasnim incidentom,« so utemeljili odločitev in pojasnili, da so neznanci občasno vdirali v objekte. Prepričani so tudi, da bo urejeno zemljišče, »ki je pripravljeno za takojšen začetek gradnje, za potencialne investitorje prednost«.

Zemljišče naprodaj za 4,5 milijona evrov Zemljišče v velikosti nekaj več kot 10.000 kvadratnih metrov DUTB poskuša prodati že od novembra leta 2014. Na svoji spletni strani za prodajo nepremičnin je postavila izhodiščno ceno 4,5 milijona evrov, h katerim bo treba prišteti še davek. Preden je prišlo v roke slabe banke, je zemljišče pripadalo družbi za nepremičninske projekte A.K.S., ki pa je propadla. »Interes za zemljišče obstaja, zaradi možnega vpliva na uspešnost prodajnega postopka pa vmesnih dejanj DUTB ne komentira,« so nam odgovorili na vprašanje, kakšen je interes za nakup omenjene nepremičnine, na kateri občinski zazidalni načrt za območje potniškega centra Ljubljana predvideva gradnjo objekta z največ štirimi kletmi, visokim pritličjem in petimi nadstropji. Prostorski akti v tem objektu dovoljujejo poslovno-upravno dejavnost, hotelsko dejavnost in stanovanja, vendar je stanovanjem lahko namenjenih največ 30 odstotkov nadzemnih bruto etažnih površin. V slabi banki so povedali, da projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo ne nameravajo izdelovati, ker je to glede na potrebe in želje naloga potencialnega vlagatelja.