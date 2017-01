Včerajšnje srečanje delegacij Srbije in Kosova na najvišji ravni v Bruslju pod budnim očesom evropske komisarke za zunanjo in varnostno politiko Frederice Mogherini je bilo predvsem priložnost za »ohlajanje« vročih političnih glav in vrnitev k diplomatskemu jeziku. Odnose med državama sta namreč znova skoraj do vrelišča pripeljala pošiljanje posebnega vlaka, »okrašenega« s pravoslavnimi ikonami in napisom Kosovo je Srbija, iz Beograda v Kosovsko Mitrovico ter napotitev pripadnikov specialnih enot kosovske vojske, ki naj bi preprečili prihod vlaka na Kosovo. Strasti pa je še dodatno razvnelo pridržanje kosovskega politika Ramuša Haradinaja v Franciji na podlagi srbske mednarodne tiralice.

Državi sta tako znova približno tam, kjer sta bili pred skoraj točno štirimi leti, ko je srbski predsednik Tomislav Nikolić pred odhodom v Bruselj na srečanje s kosovsko delegacijo dejal, da »na pogovore ne gre priznat kosovske neodvisnosti, ampak gre umirit strasti in se dogovorit o sodelovanju, da bi napredovali v korist Srbov na Kosovu«.

Škoda zapraviti že doseženo Od tedaj sta državi podpisali tri sporazume in dosegli nekaj ustnih dogovorov. Avgust 2015 je po dolgih in napornih pogajanjih končno dal konkretne rezultate. Sporazumi o skupnosti srbskih občin, energetiki, telekomunikacijah in mostu na reki Ibar v Kosovski Mitrovici so napovedovali boljše čase. Beograd je bil posebej zadovoljen s sporazumom o skupnosti srbskih občin, ki naj bi imela široka pooblastila, predsednika, podpredsednika, skupščino, svet, grb, zastavo, lahko bi se financirala iz Srbije…, a kaj, ko v Prištini vedno najdejo izgovor, da ga ne uresničijo do konca, zato je Beograd upravičeno besen. Ali je zato pošiljanje vlaka z napisom Kosovo je Srbija pametna poteza, je stvar razprave, a verjetno ni, drugače ne bi v Bruselj tokrat odšla močna beograjska delegacija (predsednik Nikolić in premier Aleksandar Vučić), ki je sestanek pospremila s precej spravljivejšimi toni kot pred dnevi, ko so vlak ustavili pred prihodom do mejnega prehoda. Beograd se zaveda, da lahko le Evropska unija nagradi srbsko strpnost s pritiskom na Prištino, da uresniči zaveze. Zato pa je kosovski predsednik Hashim Thaçi na drugi strani pred prihodom v Bruselj povsem po nepotrebnem razburil z izjavo, da je lahko edini dober rezultat tega srečanja »logična poteza Srbije, s katero bi priznala kosovsko neodvisnost«. Thaçi je s tem igral na strune, prijetne ušesom opozicije, ki je razburjena zaradi francoskega pridržanja Haradinaja in oblasti očita, da popušča Srbiji, obenem pa zahteva prekinitev pogovorov. Takšno razmišljanje je moč najti tudi na drugi strani.