Pred tremi leti se je velenjska občina odločila, da skakalnico brez ustreznega gradbenega dovoljenja, ki tudi tehnično ni bila ustrezna, poruši. Skoraj hkrati je napovedala tudi gradnjo nove. A se je po letu dni zapletlo in občina je morala denar, ki ga je že namenila za gradnjo, preusmeriti v utrjevanje brežine spodnjega dela Grajskega hriba, s čimer so preprečili nadaljnje drsenje tal.

V začetku junija lani pa so se gradbena dela le začela in se končala novembra. Opravilo jih je velenjsko podjetje Esotech. Smučarskoskakalni center Velenje ima zdaj pod velenjskim gradom šest skakalnic. Poleg dveh novih, 55- in 35-metrske, še skakalnice v velikosti pet, osem, 14 in 22 metrov. Prva tekma na novih skakalnicah bo že spomladi.

»Novi skakalnici popolnoma ustrezata novi tehniki skakanja, primerni bosta tudi za treninge mlajših selekcij v ženski in moški konkurenci. Predvsem pa smo veseli, da bodo zdaj naši skakalci spet lahko trenirali doma,« je pridobitve vesel predsednik Smučarskoskakalnega kluba (SSK) Velenje Bogdan Plaznik, ki je ponosen, da se bo kar pet predstavnikov njihovega kluba v začetku februarja udeležilo mladinskega svetovnega prvenstva v Ameriki. Tja bodo potovali Jerneja Brecl, Aljaž Osterc, Vid Vrhovnik, Gašper Brecl in Rok Jelen. V klubu imajo trenutno 32 aktivnih tekmovalcev v skokih in v nordijski kombinaciji, mnogi pa dosegajo odlične rezultate na državnih prvenstvih, v tekmovanjih svetovnega pokala, v celinskem in alpskem pokalu, na evropskih igrah mladih in na drugih tekmovanjih. mm