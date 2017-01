Jeseničani, ki živijo v smradu, ne odnehajo. Pristojnim službam neprestano zastavljajo vprašanja, zakaj morajo že leta in leta živeti ob neprijetnih vonjavah ter kdaj bo njihove agonije konec. Med najvztrajnejšimi je mlada Jeseničanka Simona Demšar, ki je v Dnevniku že do potankosti opisala, kako ji neprijetne vonjave z bližnjega centra za predelavo odpadkov grenijo življenje. Tudi tokrat pa je od pristojnih služb na svoje jezno pismo s konkretnimi vprašanji prejela pojasnila in zgolj časovno nedorečene obljube.

»Do zapletov je prišlo v sklepni fazi enomesečne javne razgrnitve dokumentacije, konec oktobra 2015, ko je konkurenčno podjetje na Arso vložilo zahtevek za vstop v postopek dovoljenja. Šlo je za absurdni zahtevek, saj konkurenčno podjetje ni izpolnjevalo nobenega od zakonskih kriterijev za priznanje statusa stranke v postopku.« A zaradi vseh pritožbenih možnosti, ki so jih po njihovih navedbah pristojne institucije zavrgle, se je izdaja soglasja in s tem izgradnja novega objekta zavlekla.

V podjetju Ekogor, ki ima za omenjeno predelavo odpadkov 15-letno koncesijo, so pojasnili, da za nakopičene čakajoče odpadke niso sami krivi. Pred predvidenim začetkom obratovanja centra se je spremenila zakonodaja, ki je od koncesionarja zahtevala gradnjo še enega dodatnega objekta, pojasnjuje Ekogorjeva tehnologinja Tea Ulaga . Postopki za pridobitev celovitega okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja Arsa so potekali hitro.

Odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti

Novi objekt, ki ga je Ekogor zgradil poleti, še vedno nima uporabnega dovoljenja. Kot piše Ulaga, je sicer jeseniška upravna enota decembra lani opravila tehnični pregled, kjer pa je odkrila »določene pomanjkljivosti«. Ko jih bodo v celoti odpravili, bodo morali ponovno počakati na tehnični pregled in na uporabno dovoljenje. »Glede na to, da so vse pomanjkljivosti že skoraj v celoti odpravljene, že ta mesec pričakujemo ponovni tehnični pregled in odločbo o poskusnem obratovanju. Samo še nekaj dni oziroma tednov nas loči od poskusnega obratovanja CERO Mala Mežakla.«

Nove obljube Demšarjeve in njenih sosedov ne prepričajo. Odnehali bodo šele, ko bodo na vsa pljuča lahko pred svojo hišo vdihnili svež zrak, namesto da si morajo ves čas, ki ga preživijo zunaj, zatiskati nos, smrad pa vdira tudi v njihova bivališča in se zažira v zavese, pohištvo in celo oblačila. Za takšno nezaupanje so krive pretekle izkušnje, opozarja Demšarjeva. Da so smradu šteti dnevi, so namreč občani poslušali že na dnevu odprtih vrat, ki ga je podjetje Ekogor pripravilo na začetku oktobra lani.