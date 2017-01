Tako nedavno berem o tem škandalu slovenske RKC, ki ga je kardinal dr. Franc Rode o poimenoval zgolj »lokalni spodrsljaj«. S tem naj bi odpravil odgovornost cerkvenega vodstva za ta finančni in moralni škandal, ki bremeni vso državo. Pa ni šlo. Bivši predsednik slovenske škofovske konference škof Andrej Glavan je celo izjavil in opravičeval: »To dogajanje je sad nerazumljivega delovanja zlih.« Kriv je torej zlodej, hudič, škofje pa nič?

»Brez T2 bi danes Zvonova veselo zvonila,« je dejal metropolit dr. Anton Stres. V članku Dolžniški krč za T2 piše: »Kljub temu da so bili lastniki, naj v Zvonu Ena do zadnjega ne bi vedeli o pornografskih programih, kar je za investitorja nedopustno. In tudi v trenutku, ko je to postalo javno, naj bi v Zvonu Ena kolebali z zatemnitvijo spornih programov.« Škofje oziroma dr. Stres so po zgražanju javnosti celo večkrat javno obljubili: če pornografija ostane na T2, bomo družbo prodali. Tega niso storili, ker bi pri tem izgubili preveč denarja. Prvo dobiček, potem morala, je obveljalo v RKC.

Na koncu so jim družbo T2 le odvzeli in so jo izgubili. Kdo vse se še danes spreneveda? T2 je delovala legalno, a v nasprotju s cerkvenim naukom, v nasprotju s tem, kar cerkev drugim zapoveduje. Pogubna dvojna morala. Nihče ni za to dvojno moralo, ki je rezultat pohlepa, dejansko prevzel odgovornosti, nihče ni poklican na odgovornost. Greha ni več? Vsak lahko krši zakone, bo le pokora? Med nadzorniki Zvona Ena je bil tudi dr. Janez Grilj, ljubljanski, sedaj novomeški klerik, bivši direktor Družine, ki v njej zdaj veselo piše vice.

Škofje so spet »ugledni«. Politike to seveda ne moti, saj je odgovornost le še floskula med elito, ljudstvo pa vse plača. V Sloveniji pa je akutno pomanjkanje odgovornosti, predvsem voditeljev ljudstva. To dokazuje ravno sprenevedanje politike o odgovornosti, kdo vse je povzročil »bančno luknjo«. »Če ne bi hazardirali, ne bi zašli v ta položaj,« pa je jasen dr. Jože P. Damijan.

Slovensko okrožno sodišče je nedavno potrdilo, da je bil podpis kardinala Rodeta pod pogodbo, s katero je kot ljubljanski nadškof za razkošno obnovo dvorca Goričane namenil 2,6 milijona evrov brez dovoljenja Svetega sedeža in s tem kršil kanonsko pravo, pristen. Je ljubljanska nadškofija sprožila kakšen postopek? Ali je kakšen klerik v Sloveniji morda javno kritiziral kardinalovo početje? »Odgovornost do naroda se začne v postelji,« je pred leti odmevala izjava kardinala dr. Rodeta. Pa menda se odgovornost ne konča kar tam?

Ali je kakšen organ RKC že sprožil postopke za ugotovitev odgovornosti za nastalo finančno škodo in za očitno kršitev nauka RKC, to je za nedopustno dvojno moralo odgovornih, da je cerkveno podjetje prodajalo greh oziroma prodajalo in razpečavalo pornografijo, samo da bo dobiček?

Bo vodstvo Cerkve kdaj odgovorilo, ali spoštuje pravila demokracije?

Franc Mihič, Ribnica