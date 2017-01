Zgornjo misel je napisala gospa Polona Jamnik z Bleda v komentarju mojega odgovora gospe Zori Konjajev o pieteti, o pokopu žrtev iz Hude Jame (Dnevnik, 16. januarja).

Moj komentar: Pieteta vedno zadeva najprej subjekta izjave, saj od tu izhaja in se v njej kaže njegov odnos do sočloveka. Po svetopisemskem načelu: Ne stori drugemu tistega, česar nočeš, da drugi stori tebi. Ali – prosto po Kantu – naj bo tvoje dejanje tako, da lahko postane splošno veljavno.

Ker sami verjamete, »da človek kljub želji po objektivnosti gleda skozi prizmo svojih doživljanj, pričakovanj, stališč, prepričanj, vrednot (…)«, vas, spoštovana gospa Polona Jamnik, sprašujem, kako bi se vam »slišala« zgornja izjava, če bi bili osebno prizadeti? Recimo v osmrtnici: »Umrla je naša ljuba mama, babica in prababica. Zagrebli jo bomo… « (tega in tega dne ob tej in tej uri na pokopališču tem in tem…)?

Tudi sama si želim – in upam, da tako tudi bo! – da bi prihodnje pokope iz zamolčanih grobišč izvedli brez političnega in medijskega »pompa«. Ker je bil ta prvi pokop hkrati tudi simbolno dejanje pokopa, prisotnost predsednika države odslej ne bi bila smiselna in je ne bi bilo treba ponavljati.

»Zagrebli« pa so te mrtve pred več kot sedemdesetimi leti.

Spomenka Hribar, Tomišelj