Spori med orkestrom SF in dirigenti so se v preteklosti že dogajali. Prav tako med vodstvom in zaposlenimi. Konflikt med dirigentom Urošem Lajovicem in orkestrom je bil tudi v našem obdobju. Zdaj pa je kakovost orkestra res izredna, zato bi ga moralo vodstvo usmerjati v več koncertov, boljšo organizacijo z več publike, privabljati mlajšo generacijo, jo vzgajati, da bo znala poslušati in razumeti klasično glasbo.

Upokojeni filharmoniki imamo o sedanji krizi v SF enotno mnenje. Popolnoma podpiramo vse točke v zahtevah orkestra. Te temeljijo na strokovnosti in niso obarvane z osebnimi občutki. Kot rečeno, je orkester odličen in temu primerno bi se moralo obnašati tudi vodstvo.

Alenka Maier Popov

v imenu upokojenih filharmonikov (podpise hranimo v uredništvu)