Slovenska rokometna reprezentanca se je po zmagi nad Katarjem uvrstila v polfinale. Izjemno pomembno četrtfinalno srečanje so Slovenci začeli mirno in na začetku tekme ohranjali nekaj zadetkov prednosti. Razigrani so bili predvsem v napadu, Jure Dolenec in Gašper Marguč sta bila nezaustavljiva, tudi obramba pa ni delovala slabo. Nekoliko slabše je igral le vratar Matevž Skok, ki mu v prvem polčasu ni šlo, drugače bi bila razlika lahko še višja. Slovenci so po 30 minutah igre proti Katarju vodili z 18:15.

Takoj po prihodu iz garderobe so slovenski rokometaši stopili na plin in začeli zadevati z vseh položajev. Katarski rokometaši so bili v šoku, Rafael Capote ja zapravljal žoge, njihova vratarja pa danes nista imela svojega dne. Zadevali so Vid Poteko, Jan Grebenc, Borut Mačkovšek in celo Skok, ki je dosegel zadetek v prazno katarsko mrežo.