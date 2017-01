Sirski mirovni proces naj še naprej usmerjajo Združeni narodi, hkrati z nadaljevanjem ženevskih pogajanj. O tem so se v kazahstanskem glavnem mestu danes strinjali predstavniki Rusije, Turčije in Irana, ki so se bolj kot ne na lastno pobudo oklicali za poroke konec lanskega leta sklenjenega premirja med sirskim režimom Bašarja Al Asada in izbranimi uporniškimi skupinami oziroma opozicijo, ki ne vključuje skupin, ki jih katerakoli od omenjenih treh držav uvršča med teroristične. Vodja ruske delegacije Aleksander Lavrentjev je po podpisu skupne izjave o nadzoru nad dogajanjem v Siriji dejal, da v ničemer ne načenjajo političnega prizadevanja Združenih narodov za rešitev skoraj šest let trajajoče državljanske vojne. Pogajanja v Astani je predstavil kot dopolnilo ženevskim, ki jim ne uspe premagati absolutnih nasprotij med sprtimi sirskimi stranmi.

Da mirovni proces v Siriji ostaja domena Združenih narodov, je v komentarju dogajanja v Astani poudaril tudi posebni odposlanec ZN Staffan de Mistura, ki pa je pohvalil prizadevanja omenjenih treh držav, da utrdijo premirje, ki z nekaj incidenti velja že dobre tri tedne. Vanj niso vključeni pripadniki mudžahidske skupine Džabat Fateh Al Šam, donedavne Fronte Al Nusra, ki so pogajanja v Astani pospremili z napadi na Svobodno sirsko vojsko. Iz Alepa pred kratkim pregnani skrajneži, ki sestavljajo najbolj kompaktno skupino v pisani družbi sirskih milic, so zmerno opozicijsko frakcijo napadli v pokrajini Idlib, kamor se je zatekla večina protirežimskih sil. Njihova medsebojna nasprotja pravzaprav krepijo režim, ki si je s pomočjo Rusije in Irana ter osvojitvijo Alepa opomogel, a očitno so prioritete mudžahidov drugačne kot želje Svobodne sirske armade, ki je imela predstavnike v Astani.

Neuslišana opozicija

Pogajanja v Kazahstanu sodelujočega dela sirske opozicije še zdaleč niso zadovoljila. Po navedbah vodje njihove delegacije Mohameda Aluša so imeli pripombe na sklepno izjavo in so predložili svoj predlog za vzdrževanje premirja. Za Rusijo je ocenil, da se je iz aktivnega udeleženca v spopadih na strani režima prelevila v ponudnika poroštva za mir, a naletela na ovire Damaska, Irana in libanonskega Hezbolaha, ki tudi sodeluje v sirskih spopadih. Aluš je napovedal, da bo Moskva v tednu dni odgovorila na njihove predloge, hkrati pa poudaril, da uporniki nikoli ne bodo dovolili Iranu, ki podpira Asada, da bi imel kakšno besedo pri odločanju o sirski prihodnosti.

Nobena od sprtih sirskih strani ni podpisnica sklepne izjave iz Astane. To so le Rusija, Turčija in Iran. Toda delegacija Asadovega režima pod vodstvom sirskega veleposlanika pri ZN Bašarja Al Džafarija je ob izidu pogajanj izrazila zadovoljstvo. »Glavni cilj je utrditi prekinitev ognja v Siriji in to končna izjava potrjuje,« je dejal Džafari in poudaril, da so pogajanja v Kazahstanu ločena od pogajanj o Siriji v Ženevi, ki naj bi se nadaljevala čez štirinajst dni.

Ob najnovejšem poskusu rešitve sirske krize pa se tam nadaljuje humanitarna katastrofa. Združeni narodi so danes ocenili, da bodo letos potrebovali osem milijard dolarjev samo za nujno preživetje razseljenih oseb v Siriji in sirskih beguncev v sosednjih državah. Za sredstva so zaprosili na donatorski konferenci v Helsinkih ter napovedali, da bodo denar namenili za nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter šolanje in zdravniško pomoč za okoli 23 milijonov Sircev, ki so bili v šestih letih državljanske vojne prisiljeni zapustiti svoje domove. Ali bodo želena sredstva zbrali, je vprašanje. Lani so potrebno pomoč ocenili na šest milijard dolarjev, prejeli pa samo tri petine potrebnega denarja.