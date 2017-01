Smučarski in gurmanski asi so minuli konec tedna ponovno dokazali, da se z odlično idejo lahko izpelje dogodek po vzoru mondenih evropskih smučišč.

Uvod v smučarsko-kulinarični praznik Gourmet Cup, letos že drugi zapored, je v soboto s »kulinaričnim zajlanjem« – večerjo na zajli pozdravilo nekaj manj kot sto smučarjev. Tokrat so za nepozabne okuse med vožnjo z gondolo poskrbeli Luka Jezeršek (Dvor Jezeršek), za glavno jed gostujoči kuharski mojster Darko Klemen (zmagovalec šova MasterChef Slovenije 2016), za piko na i pa je z vrhunsko sladico poskrbel Tomaž Bolka (Gostilna Krištof).

Brez velikih pričakovanj

Ekipa snovalcev gurmanskega dogodka je ponovno dokazala, da lahko s pravim pristopom tudi domačega smučarja navdušiš za zahtevnejšo gurmansko ponudbo ob smučišču. »Lani smo na Krvavec povabili nekaj prijateljev, vinarjev, gostincev in kuharjev, letos pa smo dogodek nadgradili in ga zapeljali v kar tridnevno kulinarično dogajanje. Prišlo je več smučarjev, kot smo pričakovali, samo v soboto smo jih postregli nekaj več kot dvesto,« je povedal Martin Jezeršek, eden od idejnih vodij projekta Gourmet cup, in priznal, da je treba ljudem pokazati in jih tudi naučiti uživati v odlični kulinariki. »Dokazali smo, da gre. Tako smo ob smučišču postregli polže, nad pričakovanji je bilo zanimanje za francoske ostrige in penino Medot,« pove Jezeršek. Dejansko je bil »vagon« s prestižnimi ostrigami najbolj obiskana stojnica, kozarček mehurčkov, kot je prijazno pripomnil dobro razpoloženi smučar, pa poživi smuko in človeku povrne energijo. Za marsikaterega začetnika je bilo zanimivo že opazovati izkušenega kuharja pri odpiranju ostrig s posebnim nožem. »Okus je precej oreškast,« nam je zaupalo dekle, ki je surovo ostrigo pokusilo prvič, menda na prigovarjanje fanta. »Sicer sem že pokusila gratinirane, vendar je njihov naraven okus res nekaj posebnega. Človek bi se ga lahko hitro navadil,« je pripomnila in splaknila grižljaj s penino.