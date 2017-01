Na prvi pogled se zdi, da je vse v zvezi z Donaldom Trumpom en sam velik škandal. Tudi vino, ki so ga pili na kosilu po predsedniški zaprisegi. Postregli so namreč tri kalifornijska vina, med njimi peneče vino vinske kleti Korbel, ki v svojem imenu nosi oznako šampanjec, čeprav ni iz francoske Šampanje.

Zgodba o Korbelu, predsedniških kosilih in šampanjcu je dolga. Namreč to kalifornijsko peneče vino so postregli že na devetih kosilih po zaprisegi ameriških predsednikov, od Reaganovega kosila leta 1985 dalje. Malo k temu prispeva to, da je to 135 let stara vinska klet iz kalifornijskega Guernevilla in da je to pač del ameriške vinske tradicije. Malo pa tudi to, da vina, ki jih bodo pili, določa kalifornijski vinski inštitut, ki seveda navija za svoje. Protokol je vedno enak: še pred volitvami komite za inavguracijo prosi inštitut za izbor treh vin – rdeče, belo in peneče. Tako imajo izbrane vinske kleti dovolj časa, da pripravijo morebitne posebne polnitve vina. Letos sta bila poleg že omenjenega penečega vina izbrana še chardonnay 2013 J. Lohr Vineyards & Wines in cabernet sauvignon 2012 Black Stallion Winery. Slednja dva nista ponudila posebnih polnitev in sta v izjavah tudi nekako dala vedeti, da se ne bodo oglaševali kot inavguracijsko vino. Korbel pa je priskrbel posebne, magnum polnitve penečega vina Korbel's Special Inaugural Cuvée »California Champagne«. In z izborom imena so spet dregnili v šampanjski spor. Trdijo namreč, da še vedno lahko uporabljajo ime šampanjec, ker so ga uporabljali že pred letom 2009, ko je bil sprejet dogovor med ZDA in Evropsko unijo o prepovedi uporabe imena šampanjec za peneča vina, ki niso iz Šampanje. Prav tako pa trdijo, da uporabljajo besedno zvezo »kalifornijski šampanjec« in s tem še poudarijo, da ne gre za francoskega.

Trumpova virginijska penina

Za Trumpov okus je bilo to peneče vino ceneno, saj steklenica stane le 16 dolarjev. Je pa brez dvoma dobro, da so vino določili še pred volitvami, sicer bi na kosilu točili vino iz Trumpove vinske kleti. Leta 2011 je namreč zelo poceni in s spretno mahinacijo kupil del posesti in vinsko klet Kluge v Virginiji, ki jo je banka zaplenila milijarderskima zakoncema Kluge med njunim ločitvenim postopkom. Kasneje jo je v upravljanje zaupal sinu Ericu. Tako kot za vse stvari tudi za to vinsko klet Trump trdi, da je največja in najboljša, slovijo pa po penečem vinu rose Kluge SP Rose, ki ga je revija Wine Enthusiast leta 2013 ocenila z 91 točkami, kar je še vedno najvišja ocena za kakšno peneče vino iz Virginije. Trumpova penina se prodaja po 300 dolarjev za steklenico.

Ne glede na to, da Trumpovo vino ni bilo del slavja ob zaprisegi, pa je njegova vinska klet prav v teh dneh dvignila veliko prahu. Iščejo namreč tujo delovno silo, za izdajo začasnih delovnih vizumov pa bodo poskrbeli v uradu, katerega vodjo bo izbral predsednik. Nerodno je tudi to, da Trump nenehno kriči proti priseljencem, sedaj pa podjetje člana njegove družine v Mehiki išče »šest močnih moških, ki so sposobni dvigniti 40 kilogramov in so pripravljeni delati v ekstremnih temperaturah, dolgo hoditi in se pogosto sklanjati«. Tako so zapisali v oglasu, plačani pa bodo 10,72 dolarja za uro. To ni prvič, da so iskali tujo delovno silo v vinogradu: lani so zaprosili za 19 začasnih delovnih vizumov. Ironija je, da je Trumpov vinograd le nekaj kilometrov od posesti Monticello, ki je bila v lasti tretjega ameriškega predsednika Thomasa Jeffersona, ki mu je zemljo obdelovalo na stotine sužnjev.