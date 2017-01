Ovseni kosmiči so izredno zdravi, saj zmanjšujejo raven skupnega holesterola v krvi, zaradi velike vsebnosti vlaknin pa so odlični pri dietah. Urejajo prebavo in spodbujajo izločanje vode. So odličen vir kompleksnih ogljikovih hidratov: porcija za zajtrk vas bo ves dan oskrbovala z energijo.

Ta recept vsebuje malinovo omako, ki jo v teh zimskih mesecih lahko enostavno pripravite kar iz zamrznjenih malin ali sadja po vaši želji. Maline, borovnice, gozdni sadeži, jagode ... vse te vrste sadja v zimskih mesecih niso v sezoni, zato so zamrznjene odlična izbira. Zamrznjeno sadje, ki ga v zimskih dneh enostavno toplotno obdelamo, je odlično, saj je bilo zamrznjeno takoj, ko je dozorelo.

Sedaj pa si le pripravite to odlično jed - za zajtrk ali večerjo, lahko pa tudi za sladico ali malico. Mlečni riž, gres, kosmiči vas bodo počakali.

To jed lahko pripravite tudi z vegansko različico mleka - sojinim, mandljevim itd. Lahko pa ga tudi izpustite in dodate le malo več vode. Namesto mandljevega masla, ki ga v Sloveniji ni tako enostavno za dobiti, pa uporabite arašidovo maslo. V kašo lahko umešate tudi mleto čokolado ali kakav in vaša kaša bo še boljša! Pa dober tek!

RECEPT SESTAVINE (za 2 osebi) 100 g ovsenih kosmičev (4 dcl vode) 1 dcl mleka 150 g zamrznjenih ali svežih malin 2 žlici mandljevih lističev 1 žlica mandljevega (ali arašidovega) masla 1 ščepec cimeta 2 žlici javorjevega sirupa (ali medu) 1 žlička vanilijeve esence