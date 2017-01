Na krovu helikopterja, ki naj bi v gosti megli strmoglavil z višine 600 metrov, je bilo šest ljudi, med drugim reševalca, zdravnik in ponesrečeni smučar. Vsi so v nesreči umrli. Kot poročajo, je šlo za običajno reševalno akcijo – let ni bil povezan s potresnimi sunki, ki so nedavno prizadeli to območje, prav tako tudi ne z reševanjem izpod plazu, ki je minuli teden slabih sto kilometrov stran na drugi strani gorske verige Gran Sasso pod seboj pokopal hotel Rigopiano.

V ruševinah tega hotela so sicer v noči na torek našli še sedem trupel. Število mrtvih se je tako povzpelo na 14, 15 ljudi pa še pogrešajo. Reševanje je zelo oteženo in poteka počasi, saj morajo ruševine pogosto prekopavati z golimi rokami. Bojijo se namreč, da bi s težkimi stroji naredili še večjo škodo. Medtem so se pristojni že lotili preiskovanja tragedije, med drugim bi radi izvedeli, ali je bil hotel zgrajen, kot je treba, in ali so tam usodnega dne upoštevali vsa možna tveganja.