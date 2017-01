Ponedeljkov požar pri znani vinarski družini Istenič v Stari vasi pri Bizeljskem je po prvih ocenah gospodarja in solastnika podjetja Janeza Isteniča povzročil za več 100.000 evrov škode. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Kriminalisti so ogled na terenu opravili, sledi še delo na forenzičnem inštitutu.

Kot smo poročali, je požar, ki se je razbohotil v ponedeljek malo pred 12. uro in ga je gasilo 55 prostovoljnih in poklicnih gasilcev, na 22 let stari stavbi uničil ostrešje in celoten mansardni del, v katerem je bilo osem turističnih sob, ter nekaj opreme v pritličju stavbe, klet pa naj ne bi bila bistveno poškodovana. Zagorelo naj bi pod nadstreškom, kjer je bil traktor. »Hiša je zagorela kot bakla. V eni uri je bilo vsega konec,« je za STA povedal Istenič.

Kljub veliki škodi bodo proizvodnjo lahko nadaljevali. »Nismo utrpeli škode pri zalogah vina niti končnih proizvodih. Je pa zgorelo precej repromateriala, kot so zamaški in kapice. Povsem zoglenela sta tudi dva polavtomatska stroja za polnjenje in mašenje. Najbolj pa bomo občutili izgubo 40.000 evrov vrednega traktorja, ki je bil še v zelo dobri kondiciji,« je povedal Istenič. Ogenj je med drugim uničil celotno električno in vodovodno napeljavo. Poškodovanih k sreči ni bilo.

Janez Istenič, ki je prve steklenice s penino napolnil leta 1968, velja za prvega zasebnega proizvajalca penin po klasični metodi na območju celotne nekdanje Jugoslavije. Na leto napolnijo med 130.000 in 150.000 steklenic penine, od tega skoraj tri četrtine prodajo v Sloveniji, preostalo pa v tujini. ds