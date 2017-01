Policisti so šli tja po pojasnilo. Petintridesetletni lastnik stanovanja se je najprej razjezil in grozil, potem pa začel skozi okno metati podnajemnikove stvari, med njimi tudi vrečo s precejšnjo količino zelenih rastlinskih delcev. Možje postave so posumili, da gre za drogo, in res se je izkazalo, da je v vreči 442 gramov konoplje. Lastnik je policiste nato le povabil v hišo.

Tudi v najemnikovi sobi so našli konopljo, zato so se odločili za hišno preiskavo in 42-letniku zasegli še 266 gramov konoplje. Zaradi drog so ga tudi prej že obravnavali, bil je že tako v prekrškovnem kot v kazenskem postopku, ko je dobil dveletno zaporno kazen. Policisti so napisali kazensko ovadbo in osumljeni je že v priporu. Pridržali so tudi stanodajalca, a so ga medtem že izpustili. mfr