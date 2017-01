V drugi vožnji je bila proga nekoliko bolj selektivna, odstopila sta tudi kandidata za visoka mesta Patrick Thaler in Felix Neureuther. A množica pod in ob progi Planai je nestrpno čakala predvsem na Marcela Hirscherja, ki je bil edini adut za dobro avstrijsko uvrstitev na klasičnem slalomu v Schladmingu. Hirscher je v zgornjem delu smučal odlično, nato pa v srednjem in spodnjem nekoliko popustil, vodstvo je prevzel »le« za 52 stotink pred Horošilovom. Henrik Kristoffersen se ni pustil zmesti, do cilja je ohranil devet stotink naskoka in nadaljeval izjemni niz - še nikoli namreč ni izgubil tekme, ko je vodil po prvi vožnji. Gledalci v Schladmingu so videli lepo tekmo in nov dober nastop trenutno najboljšega slalomista letošnje zime, Henrik Kristoffersen pa je zmanjšal zaostanek za Hirscherjem.