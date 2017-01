Bernie Ecclestone je bil alfa in omega formule ena več kot 40 let, Britanec je praktično sam vodil največje avtomobilistično tekmovanje na svetu, s prihodom podjetja Liberty Media pa je tudi za Ecclestona prišel začetek konca.

Ameriški kupci, prevzem naj bi bil vreden več kot osem milijard evrov, so nekaj časa sicer napovedovali, da bo Bernie še naprej vodil formulo, a je bilo hitro jasno, da gre le za lepe besede za javnost.

Danes so objavili, da bo novi vodja tekmovanja postal Chase Carey, nekdanji direktor giganta 21st Century Fox, katerega lastnik je medijski mogotec Rupert Murdoch. Carey je takoj napovedal spremenjen sistem odločanja v tekmovanju in odmik od Ecclestonovega načina, ki ga je opisal kot »diktatorsko vodenje enega človeka«.

»Z Ecclestonom se je težko dogovoriti«

Carey zagovarja razpršen način odločanja, ki bo bolj v koraku s časom in bo hkrati tudi bolj odziven in ne bo podvržen muham in željam enega samega človeka.

»Formula 1 potrebuje drugačno vodenje. Z Ecclestonom, ki je vse življenje opravljal podobno delo, se je bilo težko pogovoriti o spremembah. Priznavamo pa njegove zasluge, zato smo mu tudi ponudili mesto častnega predsednika,« je v pogovoru za BBC dejal njegov naslednik Carey.

Carey je že začel oblikovati svojo vodstveno ekipo, vanjo je povabil nekdanjega vodjo Mercedesa Rosa Brawna in Seana Bratchesa, ki je nekaj časa vodil televizijsko mrežo ESPN.