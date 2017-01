Knjižno ji pravimo tudi bakalica, v resnici pa gre tako rekoč za jagnječji »ajmoht«. Ime jedi naj cenjenega bralca ne zavede; bakalca in bakalar razen podobnega imena nimata prav ničesar skupnega. Bakalca je pošteno ime dobila po koštrunu, ki mu na Idrijskem narečno pravijo bak. To je spet sorodno izrazu bacek, kakor pravimo jagnjetu, istega izvora pa so tudi bicike, po koroško ovce. Res pa je do dandanes bakalca izgubila nekaj svoje izvorne načelnosti in je mogoče zaslediti vse od zajčje in kurje do goveje in svinjske bakalce. Resnici na ljubo, če smo že stopili iz kroga, niti konjska ali kozja ne bi smela biti slaba. Jed se po svojem ustroju izjemno prileže s krompirjevo ali kakršno koli drugo polento, morda bi jo veljalo pokusiti tudi z žganci, zlasti na Idrijskem pa jo radi ponudijo z žlikrofi. Podobno jed v Italiji strežejo z njoki ali vsakršnimi testeninami, posutimi z ribanim ovčjim sirom oziroma pekorinom, v Istri poznajo žgvacet s fuži ali pljukanci, v Španiji jo podložijo z mehko polento in obložijo s poširanim jajcem, poleg pa grizljajo hrustljavo popečen kruh, na katerega namažejo mehak sveži ovčji sir. Če se vam obeta kakšen kos jagnjetine, pa ne veste, kaj z njo početi, vam v pokušino ponujamo tri različne recepte za jed enakega imena.

Bakalca po domače Potrebujemo: 1,2 kg koštrunjega mesa, 250 g čebule, 30 g ostre moke, 100 g maščobe, 200 g korenja, kostno juho za zalivanje, malo kisa in vina, morsko sol, sveže zmlet poper, lovorov list, šetraj, timijan. Priprava: Meso zrežemo na koščke. Na maščobi prepražimo sesekljano čebulo, ji dodamo drobno naribano korenje in meso ter prepražimo. Prilijemo toliko kostne juhe, da je jed gosta, jo začinimo, okisamo in dušimo, ko je meso mehko in je vsa tekočina izparela, potresemo z moko, prepražimo, nekoliko zalijemo z vodo in kisom ali vinom ter dobro prevremo.

Bakalca po kobariško Potrebujemo: 1 kg jagnječjega stegna, 1 čebulo, 2 korenčka, 1 steblo zelene, 2 suha paradižnika, 2 dl jagnječje osnove ali čiste kostne juhe, 2 dl suhega belega vina, 3 žlice hladno stisnjenega oljčnega olja, ščepec ostre moke, morsko sol, sveže zmlet črni poper, 3 stroke česna, vejico svežega rožmarina, vejico timijana, nekaj listov žajblja, lovorov list. Priprava: Jagnječje stegno operemo, obrišemo in narežemo na manjše koščke. Korenček in zeleno narežemo na kocke. Posušena paradižnika drobno sesekljamo. Čebulo in česen olupimo ter čebulo drobno sesekljamo. V večjem loncu pristavimo olivno olje, sesekljano čebulo in olupljene stroke česna. Med mešanjem čebulo posteklenimo, dodamo narezano zelenjavo in zelišča. Med mešanjem pražimo, da tekočina izpari. Pomokamo, premešamo, zalijemo z belim vinom in kuhamo tako dolgo, da tekočina ponovno izpari. Praženi zelenjavi dodamo sesekljani paradižnik, zalijemo z jušno osnovo, posolimo in počasi kuhamo toliko časa, da se meso zmehča. Zelišča odstranimo, meso pa poberemo iz posode in shranimo na toplem. Omako počasi kuhamo do primerne gostote in izrazitega okusa. Dodamo meso, začinimo s sveže mletim črnim poprom, zavremo in odstavimo. Postrežemo s polento oziroma z domačimi testeninami, še najbolje pa z idrijskimi žlikrofi.