Gre za kolesa podjetij Mobike, Ofo in Bluegogo, ki so v manj kot letu dni od začetka delovanja večja kitajska mesta preplavila s sto tisoči koles, ki si jih uporabnik izposodi kar z mobilnim telefonom.

Za razliko od sistemov, ki jih poznamo v Evropi in Sloveniji, lahko uporabniki kolesa pustijo kjerkoli želijo, odklenejo in plačajo pa jih preko mobilne aplikacije. Uporabnikom tako ni potrebno razmišljati o postajah, na ulici preprosto najdejo kolo, ga odklenejo s skeniranjem QR kode, in ga ročno zaklenejo tam, kjer želijo.

V Šanghaju že več kot 100 tisoč koles

Mobike je na trg prišel aprila 2016, slabih devet mesecev pozneje pa so njihova prepoznavno oranžna kolesa v Šanghaju in ostalih večjih kitajskih mestih vidna že na skoraj vsakem koraku. Podjetje, ki ga je ustanovila bivša novinarka Hu Weiwei, ima samo v Šanghaju že več kot 100 tisoč koles, prisotni pa so še v osmih drugih kitajskih mestih. Cene za izposojo se gibljejo od 5 do 15 evrskih centov za 30 minut vožnje, tako da se mnogi sprašujejo, če je njihov poslovni model na dolgi rok sploh vzdržen. Sta pa obe največji zagonski podjetji izposoje koles Mobike in Ofo, zaradi vse večje popularnosti omenjenih koles prejeli sto milijonske investicije največjih kitajskih tehnoloških podjetij, s pomočjo katerih nadaljujeta s širitvijo, ki je v svetu brez primere. V manj kot letu dni so omenjena podjetja namreč spremenila prometno podobo kitajskih mest in jim vrnila kolesa, ki so bila nekdaj ikona stare, komunistične Kitajske. vip