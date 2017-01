Preden se torej odpravite v trgovino ali začnete umivalnik iskati po spletu, bodite oboroženi s podatki, za katero kopalnico ali zgolj stranišče ga kupujete (družinsko, otroško, kletno, ob spalnici …), koliko stanovalcev ga bo uporabljalo in koliko prostora imate zanj.

Umivalnik nad pultom Nadpultni umivalnik je najpogostejši in kot že ime pove, je oblikovan tako, da stoji na kopalniškem pultu. Pravzaprav je večina takih, da so umeščeni v pult, nad njega pa sega zgolj rob umivalnika. Slednji je lahko ozek ali širši, odvisno od sloga, ki ga izberete. Nadvse primeren je za elegantne kopalnice z vhodom iz spalnice in minimalistično ureditev. Prednosti: Umivalniki nad pultom so primerni praktično za vsak material, iz katerega je pult izdelan, vključno z lesom in laminatom. Ker popolnoma izpolnijo izrez v pultu, ni nevarnosti, da bi slednjega poškodovala voda. Vgradnja v denimo kamniti pult je cenejša, ker ni treba popolnoma obdelati izreza tako kot pri ugreznjenemu umivalniku. Pomanjkljivosti: Vode, ki jo razlijete po pultu, zaradi dvignjenega roba ne morete enostavno pobrisati v umivalnik.

Pogreznjen v pult To je različica umivalnika, ki je vgrajen tako, da je njegov rob poravnan s površino pulta. Primeren je predvsem za zelo obremenjene družinske kopalnice. Prednosti: Enotna površina kopalniškega pulta, iz katerega umivalnik ne »štrli«, ustvarja lahkoten in čist videz. Velika prednost tega tipa je, da lahko vodo s pulta zelo enostavno pobrišemo v umivalnik, kar je zelo prikladno za vzdrževanje čistoče. Pomanjkljivosti: Umivalnike lahko vgradimo le v čvrste pultne površine, kakršni sta kamen ali kompozit, neprimeren pa je na primer laminat, ker ni odporen na mokroto. Poleg tega so pogreznjeni umivalniki običajno nekoliko dražji od nadpultnih.

Pritrjen na steno Umivalnik je lahko samostojno pritrjen na steno, brez pulta, s čimer ustvarja minimalistični videz kopalnice. Izberite ga v primerih, ko v kopalnici ali stranišču ni veliko prostora. Prednosti: Stenski umivalnik varčuje s prostorom; ker pod njim ni kopalniških omaric, daje zaradi vidne površine tal občutek večje prostornosti. Vse napeljave, tudi odtok, morajo biti speljane v zidu, da ohranite čisti videz. Pomanjkljivosti: Ni prostora za shranjevanje, ker ob njem ni pulta, kamor bi postavili kopalniške pripomočke. Preden se odločite za ta tip umivalnika, pretehtajte, ali nujno potrebujete pult in omarice, sicer pa je idealen za stranišča, kjer dodatnih površin ne potrebujemo.

Na podstavku Če si želite preprost umivalnik, ki je pritrjen na steno, vendar gre cev napeljave skozi tla in je ne morete premestiti, potem je umivalnik na podstavku odlična možnost. Pristaja predvsem v tradicionalno opremljene kopalnice v stanovanjih, opremljenih v klasičnem slogu. Prednosti: Podstavek, ki sega od tal do roba umivalnika, skrije vso vodovodno napeljavo. Takšen umivalnik je estetski in odličen dodatek, ko želimo kopalnici dati tradicionalni nadih. Pomanjkljivosti: Tako kot pri stenskem umivalniku tudi pri umivalniku na podstavku velja, da ste, ker stoji samostojno, ob prostor za shranjevanje na pultu in pod njim. Nekoliko več truda morate vložiti v čiščenje, saj so nekateri podstavki umaknjeni od stene, zato če je le mogoče, izberite takega, ki sega čisto do zidu.

Delno pogreznjen Če imate v kopalnici omejen prostor, a bi vendarle želeli imeti pod umivalnikom nekaj omaric za shranjevanje, potem je morda delno ugreznjeni umivalnik za vas prava rešitev. Prednosti: Delno pogreznjeni umivalnik je umeščen tako, da ob straneh sloni na kopalniškem pultu, njegov sprednji del pa sega nad omarico, ki stoji pod njim. Tako lahko uporabimo precej plitvejše omarice kot navadno, globoke tudi samo 30 centimetrov, zaradi česar pridobimo dragocen prostor v majhnih kopalnicah. Ob umivalniku pa je še vedno pult za odlaganje. Tako kot umivalnik na podstavku je tudi delno ugreznjeni primeren za otroke in ljudi z omejenimi gibalnimi sposobnostmi, saj lahko pridete bližje pipi, ne da bi vas ovirali pult ali omarice. Pomanjkljivosti: Shranjevalni prostor je zaradi plitvejših omaric pod pultom omejen. Ker pred sprednjim delom umivalnika ni pulta, ki bi zadrževal vodo, je treba tla pred njim pogosteje brisati, še posebno v domovih z otroki.

Plitev umivalnik To so umivalniki, ki jih pogosto vidimo v sodobnih hotelih in straniščih restavracij. So plitvi, moderni in slogovno dovršeni, a brez izreza za pipo, ki je umeščena v steno nad njim. Prednosti: Ker zavzamejo zelo malo prostora, so najprimernejši za majhne prostore, predvsem za stranišča. Izdelani so iz keramike, porcelana ali stekla, vidimo pa tudi izklesane iz granita, marmorja ali kamna. Imajo zelo minimalističen odtok v zid. Pomanjkljivosti: Ker so tako plitvi in zato ne zadržijo veliko vode, jih je primerno uporabljati samo za umivanje rok.

Sedeč na pultu Na pultu sedeči umivalniki so odličen način, da v kopalnici ustvarite vtis, saj so zelo vpadljivi in estetski. Nekateri modeli so tudi delno ugreznjeni v kopalniški pult. Najprimernejši so za kopalnice ob spalnici. Prednosti: Ker so v bistvu kot velike okrogle posode, so odlična možnost, ko želite globok umivalnik, ki lahko zadrži veliko vode. Pomanjkljivosti: Zaradi višine tovrstnih umivalnikov in načina, kako »sedijo« na pultu, je potrebno skrbno načrtovanje, da skupaj s spodnjimi omaricami ne sežejo previsoko in bi jih bilo neudobno uporabljati. To seveda tudi pomeni, da omarice ne smejo biti previsoke, zaradi česar je v njih manj prostora za shranjevanje. Tudi čiščenje okoli baze in na zadnji strani takega umivalnika zna biti neprijetno.