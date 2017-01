Slovenka Ana Roš je uradno najboljša kuharska mojstrica sveta

Ana Roš iz Hiše Franko je postala najboljša kuharska mojstrica sveta. »Njena strast do lokalnih surovin, njeno vlaganje v ljudi in njena predanost k povzdigovanju kulinarične umetnosti v njeni rodni Sloveniji jo delajo za navdihujočo vzornico,« je za portal MMC dejal urednik World's 50 Best Restaurants William Drew, ki v sklopu revije Restaurant podeljuje tudi naziv The World's Best Female chef. Lani se je s tem nazivom okitila Dominique Crenn iz restavracije Ateliera Crenn v San Franciscu.